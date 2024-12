Esplosione all’Aia, crolla un condominio: almeno 20 vittime, si cercano i dispersi

Un grave incidente ha colpito la città de L’Aia nelle prime ore di sabato mattina, quando un edificio residenziale di tre piani è crollato in seguito a un’esplosione provocata da un incendio. L’episodio è avvenuto intorno alle 6:15 e ha coinvolto un condominio situato non lontano dal centro della città. Le autorità locali temono che diverse persone possano essere ancora intrappolate sotto i detriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare incessantemente.





Le prime immagini provenienti dal luogo del disastro mostrano una scena drammatica: squadre di vigili del fuoco impegnate a domare le fiamme e a cercare di accedere all’edificio forzando le porte. L’incendio, che sembra essere stato la causa primaria del crollo, ha distrutto diversi piani dell’immobile, lasciando dietro di sé una scia di devastazione e incertezza.

Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese Telegraaf, i servizi di emergenza temono che il bilancio delle vittime possa essere significativo, con almeno una ventina di persone coinvolte. Al momento, quattro feriti sono stati trasportati in ospedale, tra cui un bambino. Tuttavia, il numero esatto delle persone sotto le macerie rimane incerto, poiché alcune sono già state soccorse e portate via per ricevere cure mediche.

Le autorità hanno dichiarato che l’esplosione è ancora oggetto di indagine e non è chiaro cosa l’abbia innescata. “In questo momento i servizi di emergenza sono impegnati a salvare e cercare persone e a combattere l’incendio”, si legge in un comunicato ufficiale diffuso dal servizio antincendio della città. Nel frattempo, ai residenti della zona è stato chiesto di mantenere chiuse porte e finestre e di spegnere i sistemi di ventilazione per proteggersi dal fumo denso che si è diffuso nell’area.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco della città, Jan van Zanen, per monitorare la situazione e fornire supporto alle squadre di soccorso. I giornalisti presenti sul luogo hanno descritto una scena estremamente critica: le fiamme continuano a bruciare, il fumo è intenso e frammenti dell’edificio sono sparsi fino a decine di metri dal punto del crollo. Anche numerosi finestrini delle auto parcheggiate nelle vicinanze risultano danneggiati dall’esplosione.

Una residente della zona ha raccontato di aver sentito un forte boato poco prima dell’alba, seguito da grida disperate. “Ho pensato a un terremoto”, ha dichiarato la donna, ancora scossa per l’accaduto. Sul luogo dell’incidente è stata inviata una squadra specializzata in ricerca e soccorso urbano, dotata di quattro cani addestrati a individuare persone intrappolate sotto le macerie. Questa stessa unità era stata impiegata durante il terremoto in Turchia nel 2023, dimostrando grande efficacia nelle operazioni di salvataggio.

Le operazioni di soccorso sono rese particolarmente complesse dalla situazione instabile dell’edificio e dalla presenza di fiamme ancora attive. I vigili del fuoco hanno specificato che sarà possibile accedere completamente alla struttura solo quando le condizioni lo permetteranno, riducendo così i rischi per gli operatori. Nel frattempo, una lunga fila di ambulanze è stata avvistata nei pressi del luogo del disastro, pronte a intervenire per assistere eventuali sopravvissuti.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. Molti residenti si sono radunati nelle vicinanze per cercare informazioni sui loro cari o semplicemente per offrire supporto ai soccorritori. Le autorità stanno cercando di gestire la situazione con la massima attenzione, consapevoli della gravità dell’evento.

Nonostante gli sforzi delle squadre di emergenza, resta ancora molta incertezza su quante persone fossero presenti nell’edificio al momento dell’esplosione. Alcuni testimoni hanno riferito che l’immobile era abitato da diverse famiglie, ma non vi sono ancora dati certi sul numero totale degli occupanti.

La priorità assoluta rimane il salvataggio delle persone intrappolate sotto le macerie e la messa in sicurezza dell’area. Tuttavia, parallelamente si cercherà di far luce sulle cause dell’incidente. Gli esperti stanno esaminando diverse ipotesi, tra cui una possibile fuga di gas che potrebbe aver innescato l’esplosione.

Mentre le indagini proseguono e i soccorsi continuano senza sosta, la tragedia che ha colpito L’Aia lascia dietro di sé molte domande senza risposta e una comunità profondamente colpita. Le prossime ore saranno cruciali per determinare il bilancio definitivo delle vittime e per comprendere appieno le dinamiche dell’incidente.