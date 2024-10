Esplosione della batteria del telefono in carica sul divano provoca incendio in casa: quattro vittime in Spagna

Tragedia in Spagna. L’esplosione della batteria di un telefono cellulare in carica ha causato un incendio in cui una famiglia è stata tragicamente decimata domenica 6 ottobre a Guillena, nella provincia di Siviglia. La conferma è giunta dalle indagini condotte dalla Guardia Civil, come riportato dall’agenzia Efe e da altri media.





Nella mattinata di ieri, alcuni membri della squadra specializzata nell’investigazione sugli incendi della stessa Guardia Civil si sono recati al numero civico 18 di via Fernando Martín de Guillena, luogo in cui il dramma si è verificato il giorno prima, intorno alle otto del mattino. Le vittime sono José Antonio e Antonia, rispettivamente di 52 e 48 anni, insieme ai loro due figli, José Antonio, di 20 anni, e Adrián, di 16 anni. La causa del decesso è stata l’inalazione di fumo.

Le ispezioni condotte dai vigili del fuoco hanno accertato che l’incendio è stato originato dall’esplosione e dalla combustione della batteria di un telefono cellulare posizionato in carica nella parte inferiore della casa. In particolare, il dispositivo era collocato sopra un divano. Al momento dell’incidente, tre membri della famiglia, ovvero marito, moglie e il figlio minore, si trovavano all’interno; il figlio maggiore era rientrato a casa dopo essere uscito con gli amici e ha tentato di soccorrere i familiari, come riportato dai testimoni.

LEGGI ANCHE Mamma va a fare la spesa mentre la casa va a fuoco: morti tutti e 4 i suoi figli. Condannata. I quattro, nel tentativo di sfuggire all’incendio, hanno cercato di raggiungere il terrazzo sul retro dell’abitazione, ma non sono riusciti ad aprire il cancello. I vicini, che si sono immediatamente attivati per cercare di domare le fiamme, sono riusciti a entrare nell’abitazione dopo aver forzato la recinzione che consentiva l’accesso alla terrazza. Purtroppo, per tre membri della famiglia era già troppo tardi; solo uno di loro era ancora in vita, ma, nonostante le manovre di rianimazione, non è stato possibile salvarlo.

Nel pomeriggio di ieri, la famiglia è stata sepolta nel cimitero municipale, al termine di un funerale partecipato da migliaia di persone, profondamente scosse da questa tragedia che ha colpito duramente la comunità dell’Andalusia.