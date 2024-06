Estate su Domenica In: Mara Venier in replica, seguito dall’arrivo di Nek

Mara Venier Continuerà a Intrattenere gli Spettatori di Domenica In Durante l’Estate

Domenica In, uno degli show più amati dagli italiani, ha chiuso recentemente la sua ultima edizione con grande successo. Il programma, condotto dall’iconica Mara Venier, ha ricevuto nuovamente la conferma per la prossima stagione da parte della Rai. Tuttavia, Mara non lascerà soli i suoi affezionati spettatori neanche durante l’estate, grazie al meglio del suo programma che andrà in onda in replica.





Un’Estate di Repliche e Novità

Le repliche di Domenica In non saranno limitate solo ai mesi di giugno e luglio come negli anni precedenti. Quest’anno, infatti, il programma continuerà anche ad agosto. A svelare questa novità è stato il portale televisivo TvBlog.it, che ha rivelato come il nuovo show di Anna Falchi, intitolato Un’Estate Italiana, sarà appoggiato proprio dalle repliche di Domenica In. Il programma della Falchi inizierà l’11 agosto e andrà in onda alle 15.30, subito dopo Domenica In.

Nek Arriva Dopo Mara Venier

Dal 16 giugno, ci sarà un’altra sorpresa per gli spettatori della Rai: dopo le repliche di Domenica In entrerà in scena lo show Dalla Strada al Palco, condotto da Nek. Questo programma, trasmesso originariamente su Rai Due durante l’inverno, ha riscosso un notevole successo, registrando una media di 1 milione e 69 mila spettatori e uno share del 6,56%. L’episodio finale ha raggiunto addirittura 1 milione e 149 mila spettatori con uno share del 7,20%. Sarà interessante vedere se le repliche riusciranno a mantenere questi numeri impressionanti, sostenute dal traino positivo di Mara Venier.

Pino Insegno Chiude la Domenica Pomeriggio

La domenica pomeriggio estiva di Rai Uno non si fermerà qui. Dopo Domenica In e Dalla Strada al Palco, il palinsesto sarà completato dal game show Reazione a Catena, condotto da Pino Insegno. Nonostante il ritorno del programma il 3 giugno, l’audience ha registrato un calo rispetto all’anno precedente, quando alla guida c’era Marco Liorni. Il programma di Liorni ha ottenuto ascolti notevolmente più alti, mantenendo un ottimo fascino sul pubblico.

Il giornalista Giuseppe Candela ha sottolineato su X (ex Twitter) che Canale 5 ha visto aumentare gli ascolti delle repliche di Caduta Libera, condotto da Gerry Scotti, raggiungendo il 18% di share, tre punti percentuali in più rispetto alle nuove puntate del 2023. Le ripercussioni sull’audience di Reazione a Catena sono state evidenti, con un calo di circa 3 punti rispetto all’anno precedente.

Prospettive Future

Rimane incerto se Pino Insegno riuscirà a recuperare terreno nelle prossime settimane e se Mara Venier continuerà a dominare la fascia pomeridiana della domenica. Tuttavia, l’estate della Rai promette di essere ricca di intrattenimento grazie a un mix di repliche di programmi molto amati e nuove offerte televisive.

Conclusione

Con Mara Venier che continua a tenere compagnia ai suoi spettatori durante l’estate e l’introduzione di programmi come quello di Nek e Anna Falchi, la Rai sta dimostrando un impegno notevole nel mantenere alta l’attenzione e la soddisfazione del suo pubblico. Non ci resta che seguire queste novità e vedere come si svilupperà la programmazione estiva, augurando che ogni show possa trovare il suo meritato successo.