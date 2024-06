Europei di atletica, doppio successo italiano nei 100m: Jacobs vince l’oro, Ali l’argento. Vittorie anche per Simonelli nei 110 ostacoli e Fabbri nel getto del peso

Marcell Jacobs trionfa nei 100 metri agli Europei di Roma con un tempo di 10.02, mentre Chituru Ali conquista l’argento con 10.05, segnando una storica doppietta italiana.





Marcell Jacobs ha dimostrato ancora una volta di essere il re indiscusso dello sprint europeo. Dopo aver dominato la finale dei 100 metri agli Europei di Roma con un tempo di 10.02, il campione olimpico ha condiviso le sue emozioni: “Era la prima volta quest’anno che correvo due volte in tempi così ravvicinati, ho sentito un semplice crampo al polpaccio. La batteria l’ho corsa facilmente, in finale mi aspettavo di andare più forte, ma qui era importante solo difendere il titolo. Il mirino è su Parigi, ci vuole tempo per assimilare tutto il lavoro. Questa è l’Italia più forte di sempre: con Ali ci giochiamo il futuro.”

Chituru Ali, che ha conquistato l’argento con un tempo di 10.05, ha sottolineato l’importanza di questa vittoria per il futuro dell’atletica italiana: “Volevo vincere, Marcell è uno stimolo formidabile. Ora testa a Parigi per crescere ancora”. Con questa storica doppietta, l’Italia sale per la terza volta sul tetto d’Europa nella distanza dei 100 metri, dopo i successi di Pietro Mennea a Praga nel 1978 e dello stesso Jacobs a Monaco nel 2022.

Marcell Jacobs diventa così il quinto sprinter a vincere più di un oro europeo sui 100 metri, raggiungendo quota due come l’olimpionico in carica Francis Obikwelu (2002 e 2006) e il francese Christophe Lemaitre (2010 e 2012). Solo in pochi sono riusciti a fare meglio: il sovietico Valeriy Borzov (1969, 1971 e 1974) e il britannico Linford Christie (1986, 1990 e 1994) con tre ori ciascuno.

La vittoria di Jacobs e Ali non è solo un trionfo personale ma anche un segnale forte per l’atletica italiana, che si conferma sempre più competitiva a livello europeo. L’Italia è ora in testa al medagliere con 5 ori e 10 medaglie in totale, dimostrando una crescita costante e una preparazione accurata in vista delle prossime sfide internazionali.

A Roma, la notte si è trasformata in una festa per celebrare questi straordinari risultati. Il successo di Jacobs e Ali rappresenta non solo una vittoria sportiva ma anche un simbolo di speranza e determinazione per tutti gli atleti italiani che guardano al futuro con ambizione e fiducia.

In conclusione, la performance di Marcell Jacobs e Chituru Ali agli Europei di Roma segna un momento storico per l’atletica italiana. Con l’obiettivo fissato su Parigi, questi atleti stanno scrivendo una nuova pagina nella storia dello sport azzurro, dimostrando che il duro lavoro e la dedizione possono portare a risultati straordinari.