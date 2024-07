Eventi bizzarri a Firenze: una giovane simula un atto sessuale con la scultura di Giambologna

Una ragazza sorridente si arrampica sulla famosa statua del Giambologna a Firenze, mimando un atto sessuale con la scultura bronzea. L’incidente è stato condiviso su Facebook, suscitando indignazione.





Fortunatamente, la giovane è salita sulla copia del Bacco, situata in Borgo San Jacopo, e non sull’originale esposta al Museo del Bargello. Le foto sono state pubblicate da Marco Passeri, ex consigliere di Quartiere 1 ex Lega, Italia Viva e Forza Italia.

“Siamo sicuri di aver bisogno di questo genere di turisti a Firenze?” ha commentato Passeri in modo ironico, scatenando decine di reazioni indignate.

Il gesto della ragazza ha suscitato polemiche sul comportamento dei turisti nella città, mettendo in discussione l’educazione e il rispetto verso il patrimonio artistico e culturale di Firenze.