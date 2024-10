Fabrizio Corona e Sara in attesa del primo bambino: dettagli sulla data di nascita e sul nome scelto

Fabrizio Corona si prepara a diventare papà per la seconda volta, un evento che segna un nuovo capitolo della sua vita personale. Dopo la nascita di Carlos, il suo primogenito avuto con l’ex moglie Nina Moric, che ha recentemente compiuto 22 anni, l’ex re dei paparazzi accoglierà un nuovo arrivato insieme alla sua attuale compagna, la modella Sara Barbieri, che è ben 24 anni più giovane di lui.





Pochi giorni fa, Fabrizio ha condiviso un’esperienza difficile legata a un malore: “Sono stato male, ho spinto troppo”, suggerendo che la sua condizione di salute possa essere stata compromessa da uno stile di vita stressante. Tuttavia, l’atmosfera è tornata festosa con l’organizzazione di una festa dedicata al nascituro, in compagnia di amici e familiari.

Questo evento rappresenta un momento di gioia per il noto personaggio del gossip, che recentemente ha affrontato delle sfide personali, incluso il difficile percorso di salute del figlio Carlos. A tal proposito, è emersa la notizia che il festeggiamento è anche un modo per alleggerire le preoccupazioni legate alla salute di Carlos, che sta seguendo un trattamento per psicosi transitorie acute. “Carlos sta meglio e ha già completato un periodo di sei mesi in comunità”, ha rivelato Fabrizio, sottolineando la cooperazione e la positività della famiglia in questi frangenti delicati.

La festa e il dettaglio sul nome del figlio: come si chiamerà il secondogenito di Fabrizio Corona

Il fine settimana dedicato ai festeggiamenti ha visto Fabrizio Corona e Sara Barbieri al centro dell’attenzione, con una festa organizzata per celebrare il bimbo, atteso a dicembre. Sorprendentemente, i medici hanno rivelato che il secondogenito di Corona potrebbe nascere il 25 dicembre, una data che coincide con il giorno di Natale. La battuta di Fabrizio è stata divertente: “Nascerà il 25 dicembre, d’altronde è figlio di Dio”, un commento che ha strappato sorrisi tra gli ospiti.

In un clima di ottimismo e spensieratezza, il momento di gioia ha contrastato il periodo di tensione dovuto alla salute del figlio maggiore, ma ora Fabrizio è determinato a mettersi alle spalle le avversità. “Dovrà finire il suo percorso, stare lì almeno fino a gennaio”, ha chiarito, mantenendo la speranza per un futuro migliore per Carlos.

Un aspetto intrigante della festa è il mistero sul nome del nascituro. Sara Barbieri ha condiviso nelle sue storie su Instagram un’indicazione sul nome, rivelando che dovrebbe iniziare con la lettera T: “Piccolo T ti aspettiamo”. Secondo alcune speculazioni, il nome potrebbe essere Tommaso, richiamando una tradizione significativa legata ai dodici apostoli. Fabrizio, visibilmente emozionato, si prepara ad affrontare questo nuovo viaggio genitoriale, esercitandosi con bambini di amici e familiari, esibendo il suo lato affettuoso e premuroso.

Fiorisce quindi una nuova vita in casa Corona, tra feste, attese e fresche speranze. Con un occhio rivolto al futuro e l’altro alle sfide del presente, Fabrizio Corona si avvicina a questo evento con la gioia e la determinazione di un papà che non vede l’ora di abbracciare il suo piccolo.