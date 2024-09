Federica Pellegrini: “La maternità è impegnativa, il mio corpo è cambiato. Non riconosco il mio seno”

Federica Pellegrini si racconta in un’intervista, condividendo le sfide della maternità e la sua attesa partecipazione a Ballando con le stelle. Parla del suo corpo e dell’accettazione di sé nel nuovo ruolo di madre.





In un’intervista esclusiva, Federica Pellegrini, la celebre nuotatrice italiana e due volte medaglia olimpica, esprime il suo pensiero sulla vita da neo-mamma e sul suo imminente esordio nel noto programma televisivo Ballando con le stelle. La giovane madre, che ha dato alla luce la sua piccola Matilde a gennaio, riflette sul cambiamento che questa nuova responsabilità ha portato nella sua vita. “Non voglio considerarla una competizione con gli altri, ma piuttosto una sfida personale,” afferma Pellegrini.

Maternità e realizzazione dei sogni

La nuotatrice, ora 36enne, ha sempre sognato di costituire una famiglia e ha trovato in Matteo Giunta il partner ideale per realizzare questo desiderio. Prima di concepire Matilde, la coppia aveva stabilito un piano per mantenere il proprio equilibrio personale e professionale. “Sapevamo che, se non fosse arrivato un bambino, avremmo continuato a goderci la nostra vita senza affanni,” commenta. “La cosa essenziale è avere accanto qualcuno con cui si crea un’armonia. La nascita di Matilde non segna un traguardo, ma arricchisce il nostro amore.” La coppia ha deciso di crescere la figlia senza l’aiuto di assistenti esterni: “Ci siamo distribuiti le responsabilità. Certo, non è stato facile, ma i nonni sono stati un supporto imprescindibile”.

Il supporto della famiglia durante Ballando

Federica Pellegrini ha rivelato che la sua famiglia sarà al suo fianco quando parteciperà a Ballando con le stelle: “Le sfide fanno parte di me. Anche dopo aver chiuso con il nuoto, sono in cerca di nuove esperienze che mi stimolino, specialmente al di fuori della mia zona di comfort. Per me, Ballando rappresenta non solo l’opportunità di divertirsi e imparare, ma anche di mettermi alla prova in un contesto che mi è inusuale.”

“La maternità è stata una prova impegnativa”

Pur essendo una persona forte e indipendente, Federica ammette che la maternità si è rivelata complessa: “Ho sempre avuto un corpo snello, quindi osservare i cambiamenti non è stato semplice. Inizialmente, desideravamo mantenere segreta questa novità, ma il mio aspetto è cambiato e temevo che fossero evidenti i segni della mia gravidanza.” Attualmente, la nuotatrice continua a lottare con l’evoluzione del suo corpo, in particolare con la nuova taglia del suo seno: “Ho dovuto imparare ad accettare il suo aspetto, poiché è parte integrante della mia vita di madre, ma sinceramente, non riesco a sentirlo come qualcosa di mio.”

Accettazione e crescita personale

Federica è grata di avere al suo fianco una famiglia che la supporta in ogni tappa del suo percorso, ma riconosce che la strada non è sempre facile. “Essere madre porta con sé sfide quotidiane e cambiamenti, ma ogni giorno cerco di imparare ad essere migliore, sia come genitore che come donna.” La sua esperienza nello sport le ha insegnato il valore della perseveranza e della resilienza, doti che ora cerca di trasferire anche nella sua vita di famiglia. Con una carriera già costellata di successi, Federica Pellegrini affronta ora questa nuova avventura con determinazione e con l’obiettivo di vivere intensamente ogni momento.