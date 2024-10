Federico Fashion Style sotto accusa: polemiche per il lancio del suo nuovo profumo “Circonciso”

È di nuovo controversia nel mondo della bellezza e della moda: Federico Fashion Style, celebre parrucchiere dei vip, ha presentato la sua ultima creazione nella fragranza, scatenando un’ondata di critiche sui social media. Il profumo in questione, denominato “Circumcised”, ha infiammato il dibattito online per il suo nome audace e provocatorio, avviando una serie di commenti poco favorevoli alla sua scelta.

Federico Lauri ha descritto “Circumcised” come un “viaggio sensoriale” che si apre con una calda e avvolgente nota di ambra, per poi evolversi in un bouquet floreale raffinato e inaspettato, dando vita a una fragranza che definisce “genderless”. L’artista ha ulteriormente esaltato le note di fondo della fragranza, descrivendole come una fusione sensuale di muschio e legno cashmere, in grado di lasciare una scia magnetica di ambra grigia.

Tuttavia, questa descrizione poetica non ha fermato il diluvio di critiche, con utenti che si sono fatti sentire con commenti pungenti. Tra le varie osservazioni, un utente ha ironicamente suggerito che un “team creativo” avesse dovuto riunirsi per decidere di associare un tema delicato come la circoncisione a un profumo. Altri utenti hanno messo in dubbio l’opportunità del nome, chiedendo retoricamente se la scelta fosse credibile.

Una storia di polemiche nel mondo delle fragranze

Non è la prima volta che Federico Fashion Style suscita polemiche per il nome di un profumo. In passato, il parrucchiere, noto per il suo stile audace e provocatorio, aveva fatto discutere anche per il nome di un’altra fragranza, “SQVIRT”, lanciata a settembre 2023. Anche in quell’occasione, il nome aveva sollevato un’ondata di reazioni miste, in particolare per il suo potenziale doppio significato.

Queste controversie mette in mostra come il mondo della cosmetica e della moda possa essere fertile terreno di dibattito e interpretazione. Le scelte artistiche, in particolare quelle legate alla creazione di fragranze, possono sollevare interrogativi culturali e sociali, invitando a riflessioni su temi delicati e sfumati. In un’epoca in cui le parole e le immagini possono catturare l’attenzione come mai prima d’ora, il caso di “Circumcised” ci ricorda la potenza delle scelte di branding e l’effetto che possono esercitare sulle percezioni pubbliche.