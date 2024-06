Federico Innocente, è deceduto improvvisamente all’età di 16 anni. I familiari sono addolorati: “Chicco, eri il nostro angioletto”. La tragedia è avvenuta a Treviso

Con un dolce messaggio, la famiglia di Federico Innocente, giovane di Falzè scomparso a soli 16 anni, annuncia il lutto che ha colpito la comunità.





“Ovunque tu sia Chicco, noi siamo sempre con te“. Con queste parole, la famiglia di Federico Innocente ha annunciato la scomparsa del giovane, avvenuta inaspettatamente. Federico, affettuosamente chiamato “Chicco”, era un ragazzo speciale, la cui purezza è stata simbolicamente rappresentata dall’immagine di un angioletto condivisa dai suoi cari.

La Famiglia e la Vita di Federico

Federico, nonostante le difficoltà incontrate sin dalla nascita, è riuscito a frequentare la scuola elementare e media a Falzè, facendosi conoscere e amare dai compaesani. Le sue capacità comunicative andavano oltre le parole, riuscendo a instaurare legami profondi attraverso gesti e sguardi. Dopo la terza media, Federico era stato iscritto al centro “Do re mi” di Biadene, che ha frequentato fino al momento della sua prematura scomparsa.

La notizia della sua morte ha gettato un’ombra di dolore sulla comunità, colpendo in particolare la sua famiglia: la mamma Sabrina, il papà Gianluca, il fratello Lorenzo, i nonni e gli amici. I funerali di Federico si terranno martedì 2 luglio alle 10 nella chiesa di Falzè, con il corteo che partirà dall’obitorio dell’ospedale di Montebelluna e proseguirà poi per la cremazione.

Il Cordoglio della Comunità

Il sindaco di Trevignano, Franco Bonesso, ha espresso il suo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, sottolineando come Federico fosse conosciuto e apprezzato. Anche l’ex sindaco Ruggero Feltrin ha ricordato il giovane con affetto.

La notizia della scomparsa di Federico si è rapidamente diffusa, suscitando commozione e partecipazione emotiva. Soprattutto sui social, molti hanno descritto Federico come un “angioletto”. Tra i tanti messaggi, uno in particolare ha colpito: “È stato bello conoscerti, sarai per me indimenticabile. Un piccolo grande angelo”, ha scritto una giovane amica. Il suo allenatore di basket ha aggiunto: “Buon viaggio, piccolo campioncino, ci mancherà il tuo sorriso”.

Ricordi e Affetto dai Conoscenti

Le espressioni di affetto non sono mancate anche da parte degli amici di Anteas, che per un certo periodo si sono occupati del trasporto di Federico, avendo così l’opportunità di conoscerlo meglio. Una donna che lo conosceva ha commentato: “Ciao Federico, che brutto scherzo ci hai fatto…”, riflettendo il senso di sorpresa e tristezza per la sua improvvisa partenza.

Federico Innocente lascia un vuoto incolmabile nella comunità di Falzè, che si stringe attorno alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore. La sua memoria resterà viva nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di essere toccato dal suo spirito puro e gentile.