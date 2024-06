Fedez attacca l’ex moglie: “Con Chiara è stata una storia nociva”

A mesi dall’intervista a “Belve”, in cui Fedez aveva descritto la complessa situazione con Chiara Ferragni, il rapper è tornato a parlare del suo matrimonio fallito durante una live su Twitch con lo streamer Grenbaud.





Fedez racconta la sua nuova vita da single: “Ho rivoluzionato la mia routine quotidiana”

Durante la diretta, Fedez ha rivelato numerosi dettagli sulla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, soffermandosi anche su un tema delicato: i figli. “Vivo la mia quotidianità in modo diverso da come pensano le persone. Non riesco ad abituarmi al fatto che aprendo TikTok vedo video nostalgici su di noi, mi viene l’ansia. Leggo solo cose che mi riguardano, e ultimamente è tutto un po’ morboso. Devo stare attento a quello che dico perché viene sempre interpretato male. Sembra che vada sempre a ballare, ma non esco tutte le sere. Che ca**o devo fare, vado avanti con la mia vita. Ho cambiato la routine, torno a uscire con amici che prima vedevo meno, persone che vengono dal mio ambiente e che mi piacciono, mentre prima non era sempre così”.

Il rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni: “Una relazione tossica”

Successivamente, Fedez ha approfondito il rapporto con Chiara Ferragni, argomento a cui fa riferimento anche nella sua nuova canzone “Sexy Shop”. “Racconto quello che ho vissuto, una relazione tossica in cui ci facevamo del male a vicenda. Non mi sembra di attribuire colpe a nessuno. Fortunatamente, quando chiudi una relazione, chiudi anche con tutta la cerchia. C’erano persone che non mi andavano a genio, non ho mai fatto segreto di non sopportare l’ambiente circostante. Non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire, fare e pagare anche vacanze”.

La sfida più grande: il rapporto con i figli

Infine, Fedez ha affrontato l’argomento più complesso: i figli. “I miei figli sono un tema complicato, sto lottando per vederli il più possibile”. Questa dichiarazione evidenzia quanto sia importante per lui mantenere un legame forte con i suoi bambini nonostante le difficoltà della separazione.

La testimonianza di Fedez offre uno spaccato sincero e diretto della sua vita personale post-divorzio, mettendo in luce le difficoltà di gestire la fama e la famiglia in un contesto di separazione. Le sue parole risuonano come un invito a guardare oltre le apparenze e a comprendere le sfide che si celano dietro la vita di una figura pubblica.