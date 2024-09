Fedez e Chiara Ferragni rispondono fermamente al rap di Tony Effe: “I bambini non si toccano”

Il nuovo brano di Tony Effe, indirizzato a Fedez, ha scatenato la dura reazione del rapper milanese e di sua moglie Chiara Ferragni, entrambi sconcertati per le insinuazioni sui loro figli.





Subito dopo la pubblicazione della canzone, che in breve ha fatto il giro di YouTube, Fedez non ha perso tempo nel criticare il rapper romano. Le parole di Tony Effe, in particolare la frase: “Hai fatto figli solo per postarli, chissà cosa penseranno da grandi”, hanno toccato il vivo e attirato l’attenzione sia del cantante che dell’influencer, che si sono schierati dalla stessa parte.

Nella sua risposta, Fedez ha utilizzato Instagram per esprimere il suo disappunto, scrivendo chiaramente su sfondo nero: “Piccolo gangsta, non ti hanno insegnato che i bambini non si toccano”. Ha poi aggiunto una critica alla preparazione artistica di Tony, definendolo “scarso nel rap e nei valori”.

Chiara Ferragni ha immediatamente fatto eco alle parole dell’ex marito, postando un messaggio su Instagram in cui sottolinea la sua posizione: “Fate quello che volete, ma lasciate noi e i nostri figli in pace”. La sua reazione mostra una solidarietà indiscutibile verso Fedez in questa controversia, che sembra non avere fine.

A complemento di questo, Fedez ha poi condiviso un’immagine del programma per bambini Solletico, andato in onda su Rai1 dal 1994 al 2000. Con questo gesto, ha voluto insinuare che le parole di Tony Effe, a parte l’accenno ai figli, non hanno avuto alcun impatto sul suo stato d’animo, provocandogli solo un “solletico”, definendo così l’attacco del rapper come poco incisivo.

La polemica tra i due artisti sta attirando l’attenzione non solo dei fan, ma anche dei media, con molti che si interrogano sulla responsabilità di un’artista nel trattare temi così delicati come i figli delle celebrità. Fedez e Chiara dimostrano di essere uniti nel difendere la loro famiglia, in un momento in cui i confini tra vita pubblica e privata sembrano sempre più sfumati. L’episodio evidenzia l’importanza di proteggere l’innocenza dei bambini, una causa che entrambi prendono a cuore in questo acceso dibattito.