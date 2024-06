Fedez e Garance Authié: la (costosa) serata nella città di Milano: pranzo da Cracco e poi Cipriani a bordo della sua Ferrari

Dai circuiti di Montecarlo alla movida milanese: Fedez non è più single, ora con Garance Authié. La nuova fiamma è una giovane francese di 14 anni più giovane, proveniente da una famiglia benestante, come rivela il settimanale Chi.





Chi è Garance Authié

Prima di incontrare Fedez, Garance era una modella con soli 3 mila follower su Instagram, ma da quando è apparsa al fianco del rapper, i suoi seguaci sono saliti a 60 mila e continuano a crescere. Secondo Chi, “non tutti sanno che la ragazza studia Economia presso una delle università più prestigiose d’Europa, la IE University di Madrid”, con rette che possono raggiungere i 100 mila euro l’anno, a seconda del reddito familiare.

L’incontro al Coachella

Ma come si sono conosciuti Fedez e Garance? Sempre secondo il settimanale Chi, l’incontro è avvenuto lo scorso aprile al Coachella, il famoso festival musicale in California, che attira star, modelle e influencer da tutto il mondo. Dopo uno scambio di numeri e qualche messaggio, Fedez ha cercato insistentemente di conquistarla. Garance ha inizialmente resistito, ma poi è arrivato l’invito a Montecarlo, una gita in barca, e infine la collaborazione professionale. In occasione del lancio del nuovo singolo estivo di Fedez con Emis Killa, “Sex Shop”, Garance è stata scelta per promuoverlo su TikTok, apparendo nei video ufficiali. Il tentativo del rapper è chiaramente riuscito.

Il lusso della nuova coppia

Da quando è arrivata a Milano, Fedez non ha badato a spese per Garance. Pranzi all’hotel Bulgari, cene da Cracco e Cipriani, tutto accompagnato da una scintillante Ferrari che li portava da un locale esclusivo all’altro. Questi sono gli stessi luoghi che il rapper frequentava con la sua ex, Chiara Ferragni. Le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini mostrano la coppia terminare la serata a casa di Fedez. La mattina seguente, Garance è stata vista partire con le sue valigie, ma sembra essere solo un arrivederci.

Un futuro insieme

Le voci su questa nuova relazione stanno facendo il giro del web, e la presenza di Garance nella vita di Fedez potrebbe rappresentare un nuovo capitolo per il rapper. Con una carriera già affermata e una nuova compagna al suo fianco, Fedez continua a far parlare di sé, questa volta non solo per la sua musica, ma anche per la sua vita sentimentale. La comunità dei fan osserva con interesse questa evoluzione, curiosa di vedere come si svilupperà questa storia d’amore sotto i riflettori.

