Fedez e l’insinuazione verso Chiara Ferragni nel nuovo brano: “Panettone ma non è Balocco”

Durante la vacanza in Sardegna, Fedez anticipa un nuovo brano con Niky Savage, che potrebbe contenere una critica a Chiara Ferragni.





Fedez ha colto l’occasione della sua vacanza in Sardegna per annunciare un nuovo singolo, una collaborazione con Niky Savage. Durante un evento, il rapper napoletano ha lanciato una possibile frecciatina a Chiara Ferragni all’interno della sua strofa. Proprio nei giorni scorsi, Fedez aveva postato sul suo profilo Instagram un video di un after party nella villa estiva in Sardegna, dove ha riunito vari amici del mondo della musica, come il producer NKO e il rapper Taxi B, con il quale ha già pubblicato il singolo Rosalia.

Un momento che ha catturato l’attenzione dei fan è stato il momento in cui Fedez ha deciso di far ascoltare il suo nuovo brano, intitolato Di Caprio, mentre era alla console in una serata a Porto Rotondo. Niky Savage, al secolo Nicholas Alfieri, è uno dei giovani artisti emergenti della nuova scena rap italiana e nella sua strofa è contenuta la frase: “Panettone, ma non è Balocco”. Questa espressione ha suscitato scalpore tra i seguaci e potrebbe rappresentare una critica all’imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

Il brano Di Caprio non è l’unico a contenere riferimenti fraintesi. Già nel singolo Sexy Shop, realizzato con Emis Killa, il rapper aveva lanciato frecciatine alla Ferragni. In quel pezzo, le parole “Sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi ha mandato K.O.” o “Sono a un passo dal vuoto e anche se chiedo perdono, dici che sono un bastardo” avevano destato l’attenzione sulla rottura della coppia.

Tornando a Fedez, il suo messaggio su Instagram dell’11 agosto aveva lasciato trasparire un certo malcontento: “È solo una gara a chi nasconde meglio la merda sotto il tappeto, io ho deciso di cagarvi in salotto. Buona recita”. Questo messaggio ha alimentato le speculazioni su un presunto flirt di Chiara Ferragni con l’imprenditore Silvio Campara, facendo emergere le differenze nei loro atteggiamenti riguardo le relazioni amorose. L’interpretazione di queste pubblicazioni suggerisce un evidente contrasto tra il modo di comunicare sui propri flirt e la gestione di una separazione che ha colpito l’immaginario collettivo.

Con il nuovo brano e le recenti dichiarazioni, Fedez continua a rimanere al centro dell’attenzione mediatica, tenendo i suoi fan con il fiato sospeso. Questo è solo l’ultimo capitolo di una saga che ha intrattenuto il pubblico e alimentato curiosità e speculazioni sul futuro dei due artisti. In attesa di ulteriori dettagli sul nuovo singolo, i fan sono in fermento per scoprire cosa riserverà il prossimo capitolo della storia tra Fedez e Chiara Ferragni.