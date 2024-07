Fedez esce dall’ospedale dopo l’emorragia interna: “Momento difficile, dopo il cancro mi sento fragile”

Fedez, attraverso le stories di Instagram, questa mattina di venerdì 12 luglio, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. Dopo il ricovero per una nuova un’emorragia interna, si è mostrato dalla sua stanza di ospedale ed ha fornito alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.





Le parole di Fedez dall’ospedale

“Io ci rido su e manco lo so perché ci riesco ancora” ha scritto ieri sera tra le stories Fedez prima di mostrarsi questa mattina, dalla sua stanza di ospedale, in piedi e attaccato alla flebo per fare chiarezza sulle sue condizioni di salute. “Faccio il video per chiarire il mio stato di salute. Leggo articoli totalmente basati su niente, parlano di mio abuso di alcol o droghe e non è assolutamente cosi”, le parole. Ha poi continuato: “Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna dovuta al fatto che, laddove mi hanno operato per rimuovere il tumore, mi hanno ricucito gli organi, e nel punto dove è stato ricucito sono fragile rispetto a ulcere e emorragie”. Il rapper ha rassicurato i fan raccontando che l’emorragia che lo ha colpito stavolta è stata meno invasiva della precedente: “Rispetto all’altra emorragia, questa volta è stato un sanguinamento minore. È un periodo non facile sotto tanti punti di vista. Spero che oggi mi dimettano” ha concluso.

In dubbio i progetti estivi: “Devono valutare i medici”

Fedez, pochi minuti fa, ha aggiunto un’altra storia su Instagram nella quale annuncia che probabilmente dovrà posticipare tutti gli impegni e appuntamenti in programma per l’estate, tra live e dj set. I medici “devono valutare se posso fare gli show dj set previsti per questa estate” ha scritto. “Spero di sì perché non vedevo l’ora di suonare. L’altro ieri ero in studio a preparare lo show ed ero bello gasato Speriamo almeno questo, dai”, le parole.

Un momento delicato per il rapper

Questa nuova emorragia interna rappresenta un momento molto delicato per Fedez, che sta affrontando con coraggio e determinazione le conseguenze del suo intervento chirurgico per rimuovere il tumore. Nonostante le difficoltà, il rapper ha voluto rassicurare i suoi fan, mostrando la sua forza d’animo e il suo spirito positivo.Fedez ha sempre dimostrato di essere una persona molto vicina ai suoi fan, condividendo con loro gioie e dolori della sua vita privata. Questo nuovo ricovero ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi seguaci, che hanno inondato i social di messaggi di affetto e sostegno per il loro beniamino.Ora l’attenzione è tutta rivolta ai prossimi esami e alle valutazioni dei medici, che dovranno decidere se Fedez potrà mantenere i suoi impegni estivi o se dovrà posticiparli per tutelare la sua salute. In ogni caso, il rapper può contare sull’affetto e sulla vicinanza di milioni di persone che lo seguono e lo ammirano per la sua forza d’animo e la sua capacità di affrontare le avversità con il sorriso.