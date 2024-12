Fedez in imbarazzo a Sarà Sanremo, Carlo Conti lo accompagna dietro le quinte dopo l’intervento

La partecipazione di Fedez alla serata “Sarà Sanremo” non è passata inosservata, ma non per i motivi che ci si potrebbe aspettare. L’artista milanese, uno dei Big annunciati per il Festival di Sanremo 2025, ha fatto il suo ingresso sul palco quasi a fine serata, intorno alla mezzanotte, per svelare il titolo del brano con cui gareggerà. Tuttavia, la sua breve apparizione ha destato una certa inquietudine tra il pubblico e gli spettatori da casa.





Sin dal momento in cui Carlo Conti, conduttore della serata, lo ha introdotto sul palco, qualcosa è sembrato fuori posto. Fedez, con gli occhi visibilmente gonfi e un tono di voce rallentato, ha mostrato un atteggiamento che molti hanno descritto come confuso. Alla richiesta di annunciare il titolo della sua canzone, il rapper ha risposto con poche parole: “Battito”. Quando poi il conduttore gli ha chiesto di spiegare brevemente il significato del brano, Fedez ha dichiarato: “È una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è identificata nella depressione”.

Questa descrizione, pur sintetica, ha attirato l’attenzione per la profondità del tema trattato. Tuttavia, l’atmosfera sul palco è rimasta tesa. Carlo Conti, cercando di mantenere il ritmo della serata, ha provato a interagire ulteriormente con l’artista, ma le risposte di Fedez sono rimaste monosillabiche. Il momento si è concluso con un dettaglio insolito: al termine dell’intervento, il conduttore ha indicato a Fedez di lasciare la scena dalla stessa parte da cui era entrato, a differenza degli altri artisti che avevano utilizzato un’uscita laterale. Questo cambio di programma, apparentemente concordato in anticipo o forse dovuto a un imprevisto dietro le quinte, ha contribuito a rendere la scena ancora più particolare.

Mentre si dirigeva verso l’uscita, Fedez sembrava muoversi con una certa lentezza. Carlo Conti, notando la situazione, lo ha accompagnato con un abbraccio amichevole, quasi a sostenerlo fisicamente e moralmente. Questo gesto non è sfuggito agli spettatori in sala e a casa, che hanno immediatamente iniziato a commentare quanto accaduto sui social.

I minuti successivi alla sua apparizione sono stati infatti caratterizzati da un’ondata di reazioni online. Su piattaforme come Twitter e Instagram, molti utenti hanno espresso preoccupazione per le condizioni del rapper. Alcuni hanno sottolineato come il suo comportamento fosse diverso dal solito, mentre altri hanno mostrato solidarietà nei confronti dell’artista, apprezzando il coraggio di affrontare un tema delicato come la depressione in una manifestazione così importante.

Poco dopo la conclusione della trasmissione, Fedez ha pubblicato un post sui suoi profili social annunciando ufficialmente il titolo del suo brano. Il messaggio era privo di riferimenti diretti alla sua performance o al suo stato d’animo durante la serata. Tuttavia, nei commenti sotto al post, numerosi fan hanno continuato a chiedergli spiegazioni e a esprimere vicinanza. “Spero che tu stia bene”, ha scritto un utente su Instagram. “Grazie per parlare di temi così importanti”, ha aggiunto un altro.

La scelta di scrivere una canzone sulla depressione rappresenta un passo significativo per Fedez, che negli ultimi anni non ha mai nascosto le sue fragilità personali. Già in passato l’artista aveva affrontato pubblicamente momenti difficili legati alla salute mentale e fisica, guadagnandosi il rispetto di molti per la sua trasparenza. Tuttavia, questa apparizione ha riacceso le discussioni sulla pressione mediatica e sulle aspettative che gravano su personaggi pubblici come lui.

Non è la prima volta che Fedez utilizza la musica come strumento per esplorare temi complessi e personali. La sua discografia include diversi brani che affrontano questioni sociali e intime, spesso mescolando riflessioni personali con critiche alla società contemporanea. Con “Battito”, sembra voler proseguire su questa linea, offrendo al pubblico una canzone che promette di essere tanto intensa quanto significativa.