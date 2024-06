Fedez, l’amore per Garance Authié è già tramontato? “L’ha mandata via di casa”

Per giorni hanno occupato le prime pagine dei giornali e sono stati immortalati mentre si scambiavano teneri baci. Sembrava che tra Fedez e Garance Authié fosse scoppiato l’amore. Tuttavia, la loro relazione sarebbe già giunta al capolinea. A rivelarlo è stato Fabrizio Corona, sempre ben informato sulle vicende riguardanti la coppia più chiacchierata del momento.





Fedez, l’amore per Garance al capolinea: parla Corona

La notizia della fine della relazione tra il rapper Fedez e la modella francese Garance Authié è stata riportata da Dillinger News. Secondo Corona, tramite il suo portale, la storia tra i due è stata solo un’illusione. “È stata solo un’illusione/fissazione nella mente di Federico. La prima cosa che vi vogliamo dire è che in tutta questa complessa storia, durata circa due settimane, dove i due hanno dormito assieme parecchie volte, Fedez non ci ha fatto mai nulla,” ha dichiarato Corona.

“Federico stufo l’ha cacciata di casa”

Corona ha aggiunto ulteriori dettagli riguardo alla fine dell’amore tra Fedez e Garance. “Il problema – spiega Corona – è che Federico si è reso conto, dopo la festa di sabato e durante le registrazioni dei video, che Garance Authié non era nulla di serio per lui. Ma in un momento così particolare, il fatto che lei non si sia subito lasciata andare gli ha fatto pensare chissà che.”

Secondo quanto riportato, lunedì mattina, durante la registrazione del video, Federico avrebbe deciso di porre fine alla relazione. “Federico stufo ha deciso di cacciarla di casa, e si è divertito col suo amico Emis a girare il video della nuova canzone ‘Sexy Shop’ in grandissima forma,” ha aggiunto Corona.

La notizia della fine della relazione tra Fedez e Garance Authié arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan che avevano visto in questa storia un nuovo inizio per il rapper. Le rivelazioni di Corona gettano una nuova luce sulla breve ma intensa storia tra i due, evidenziando la complessità e le dinamiche che si nascondono dietro le relazioni delle celebrità.