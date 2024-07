Ferentino, cavallo investito: il conducente scappa, il puledro veglia la madre ferita

Due cavalli di razza, mamma e figlio, fuggono da un maneggio a Torre, causando momenti di paura e apprensione tra i residenti e i soccorritori.Ieri pomeriggio, in zona Torre, due cavalli di razza, una madre e il suo figlio di tipo Pony, sono fuggiti improvvisamente da un maneggio situato a poca distanza dal luogo in cui sono stati ritrovati. La madre, per cause ancora da accertare, è finita in un fossato, rimanendo ferita. Secondo i residenti e alcuni testimoni, la cavalla sarebbe stata investita da un’auto di passaggio che, dopo la brusca frenata, non si sarebbe fermata a soccorrere l’animale, continuando la sua corsa.





L’intervento dei soccorritori e il recupero dei cavalli

I testimoni hanno lanciato l’allarme, segnalando che la cavalla era ferita e non riusciva a muoversi. I primi soccorritori hanno tentato di tirare fuori l’animale dal burrone, senza successo. Nel frattempo, il Pony è rimasto immobile lungo la strada, a guardare la madre che cercava invano di risalire. Poco dopo, sono arrivati i titolari del maneggio e i vigili del fuoco, chiamati dai residenti per risolvere il problema. Anche i vigili urbani di Ferentino sono intervenuti per regolamentare il traffico e chiudere quel tratto di strada, consentendo così il recupero dei due cavalli.

La madre ferita e il lieto fine

Fortunatamente, la madre, seppur ferita, è stata curata prima sul posto e poi al maneggio, e non corre pericolo di vita. I due animali recuperati sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Sebbene si stia ancora cercando di capire cosa sia realmente successo e perché il cavallo sia finito nel burrone, tra le ipotesi c’è quella che possa essere scivolato dalla strada dopo essere uscito dal recinto, forse a causa di un cancello lasciato involontariamente aperto.

Nonostante la paura e la preoccupazione per i proprietari, questa storia ha avuto un lieto fine, con i cavalli messi in sicurezza. Tuttavia, l’automobilista che è fuggito dopo l’incidente rischia comunque una pesante sanzione per non essersi fermato a prestare soccorso.Questo episodio sottolinea l’importanza di una guida responsabile e del rispetto per gli animali, anche in caso di incidenti. La fuga dei cavalli ha causato momenti di tensione e apprensione, ma grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori e alla fortuna di non aver registrato conseguenze peggiori, la situazione si è risolta positivamente.