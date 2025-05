Tragedia nel Catanese: auto fuori controllo, muore bimba di 15 mesi, mamma ferita

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Motta Sant’Anastasia, nel catanese. Una bambina di soli 15 mesi è deceduta in seguito a uno schianto avvenuto lungo la Strada Provinciale 134, nei pressi del centro commerciale Etnapolis. La piccola viaggiava in auto con la madre, quando il veicolo è finito contro il muro di cinta di una proprietà privata.





Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La polizia municipale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi, sta cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, non risultano coinvolti altri mezzi e l’ipotesi principale è quella di una perdita di controllo del veicolo.

La bambina è stata immediatamente soccorsa in codice rosso e trasportata d’urgenza all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Nonostante gli sforzi del personale medico, la piccola non ce l’ha fatta e il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo in ospedale. La madre, che ha riportato ferite nell’incidente, è attualmente ricoverata nello stesso ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione per la vita.

Le autorità giudiziarie stanno valutando la possibilità di disporre un’autopsia sul corpo della bambina per chiarire ogni dettaglio riguardante questa tragedia. Intanto, il sindaco di Motta Sant’Anastasia, Antonio Bellia, ha espresso il suo cordoglio per quanto accaduto: “Questa mattina un angioletto di 15 mesi ci ha lasciati. Una tragedia che travolge e sconvolge una famiglia intera. Siamo tutti profondamente addolorati e vicini a loro, perché situazioni come queste non si riescono nemmeno a immaginare”.

L’incidente ha causato notevoli disagi alla viabilità nella zona, con traffico rallentato e circolazione gestita a senso alternato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. La comunità locale è profondamente colpita da questo drammatico evento, che ha lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia della piccola vittima.

Nel frattempo, si continua a indagare per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa tragica perdita.