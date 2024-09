Fiamme in un capannone di Palmanova a Milano: rischio di persone intrappolate

Un grave incendio è scoppiato questa mattina a Milano, in una zona nota per la sua alta densità di persone senza fissa dimora, creando un’emergenza e preoccupazione per la sicurezza dei residenti.





Nella mattinata di oggi, giovedì 19 settembre, si è verificato un significativo incendio in un capannone industriale situato in zona Palmanova a Milano. Le fiamme hanno avvolto rapidamente la struttura, situata all’incrocio tra via Cesalpino e Gerolamo Fra Castoro, che è da tempo abbandonata e, purtroppo, spesso utilizzata da persone senza tetto.

A seguito della segnalazione dell’incendio, sono prontamente accorse sul posto dieci squadre dei vigili del fuoco, coordinate dal comando provinciale di Milano. Alle operazioni di spegnimento e soccorso partecipano anche gli operatori sanitari del 118, persone della protezione civile e agenti delle forze dell’ordine. La tempestività dell’intervento è stata cruciale, considerando che il rogo è scoppiato intorno alle 6:30 e si è rapidamente diffuso in diverse aree del capannone.

Il lavoro dei vigili del fuoco e il timore di dispersi

All’interno del capannone, si sono rifugiati molti senza tetto e individui senza una fissa dimora. Diverse persone sembrano essere riuscite a fuggire in tempo, ma i vigili del fuoco stanno continuando le operazioni di ricerca per accertarsi che non ci siano dispersi o persone intrappolate nella struttura in fiamme. La centrale operativa dell’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha attivato le squadre mediche e i paramedici pronti a intervenire per fornire assistenza a eventuali feriti.

Aggiornamenti in arrivo nelle prossime ore

Nei prossimi giorni, ci si aspetta di avere ulteriori dettagli sull’accaduto, compresa la possibilità di rinvenire eventuali persone ferite. Si ipotizza che l’incendio possa essere stato provocato da un piccolo fuoco acceso da qualcuno all’interno del capannone per cercare di scaldarsi durante le fredde mattinate milanesi. Le indagini proseguiranno e le autorità sono già in allerta per raccogliere informazioni utili alla risoluzione di questo drammatico episodio.

Le operazioni per assicurarsi che non ci siano altri intrappolati sono in corso, con la speranza che si possa mettere in sicurezza la zona e garantire che tali tragedie non si ripetano in futuro. In un momento in cui le temperature iniziano a scendere, è fondamentale garantire ai più vulnerabili un riparo sicuro e condizioni di vita dignitose. L’incendio mette in luce anche la necessità di affrontare il problema dei senzatetto a Milano.