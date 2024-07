Filippo Macchi conquista la medaglia d’argento al termine di una finale di fioretto estremamente combattuta: l’Italia si avvicina al terzo oro

Filippo Macchi conquista l’argento, tra polemiche e tensione, nella finale di fioretto alle Olimpiadi di Parigi 2024: un risultato che segna il suo debutto tra i grandi.





Filippo Macchi si è aggiudicato la medaglia d’argento nel fioretto maschile alle Olimpiadi 2024 di Parigi , dopo una finale intensa contro Cheung Ka Long . L’azzurro, un giovane talento di 22 anni originario di Pontedera , aveva già mostrato il suo enorme potenziale eliminando con un convincente 15-11 lo statunitense Nick Itkin , attuale vicecampione del mondo nella specialità. Macchi ha dimostrato grande grinta e determinazione , riuscendo a recuperare uno svantaggio iniziale per riportare il punteggio a 14-14 in un clima di tensione crescente.

Tuttavia, la finale è diventata controversa e discussa . Sul punteggio di 14-14, ci sono state due stoccate riviste decisive dopo un controllo video, ma i giudici non hanno preso una decisione chiara , suscitando le critiche del commissario tecnico azzurro, Stefano Cerioni . Alla fine, una terza stoccata è stata attribuita a Cheung, nonostante il forte sospetto che Macchi avesse colpito per primo. Alla luce di questa situazione, il giovane schermidore ha festeggiato l’argento ma ha anche espresso il suo malcontento per le scelte arbitrali , rifiutando di incontrare la stampa al termine del match.

Dopo la gara, Macchi, insieme al suo allenatore Cerioni, ha lasciato rapidamente il campo per affrontare l’illusione delle decisioni controverse dell’arbitro. In particolare, le due stoccate riviste sono state percettibilmente controverse, lasciando molti a interrogarsi sull’esito finale. L’arbitro, infatti, non ha giudicato in modo chiaro i colpi contesi, scatenando una palpabile frustrazione tra gli azzurri che rivendicavano il punto decisivo.

Nonostante queste controversie, Macchi ha raggiunto un traguardo significativo nel suo esordio olimpico , portandosi a casa un argento che, sebbene possa sembrare in secondo piano rispetto all’oro, è comunque un successo straordinario. Nel complesso, l’Italia ha chiuso la giornata con altre due medaglie, portando il totale a otto : due ori, tre argenti e tre bronzi. Gli azzurri si collocano all’ottavo posto nel medagliere generale, dominato dal Giappone , seguito dalla Francia e dalla Cina .