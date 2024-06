Fiorella Mannoia: “Avrei voluto avere figli ma non è andata così. Altri percorsi? Dolorosi, ho accettato la sorte”

Fiorella Mannoia, che ha recentemente festeggiato i suoi 70 anni, è legata da 18 anni a Carlo Di Francesco, con cui si è sposata nel 2021. Nonostante non abbia figli, la cantante non ha rimpianti e si racconta a cuore aperto in un’intervista al Corriere.





In passato, Fiorella Mannoia ha avuto il desiderio di diventare madre, ma oggi non sente la mancanza di un figlio. La cantante è molto chiara su questo tema: “Non ho mai accettato lo stereotipo per cui se una donna non fa figli, è come se fosse una donna a metà. Io non ne ho. C’è stato un periodo in cui ne avrei voluto ma non sono arrivati. Oggi non mi mancano”.

Fiorella ha scelto di non intraprendere percorsi alternativi per la maternità: “Non ho fatto nessun percorso alternativo: sono dolorosi fisicamente, ma soprattutto psicologicamente. Mi sono detta: ‘Se questo è il mio destino, lo accetto’. E l’ho accettato. In alcune donne, com’è successo in me, il senso del limite naturale supera e ferma quello del desiderio”.

La cantante ha canalizzato il suo desiderio di maternità nella musica. “Tutto quello che c’era da dire l’ho messo in un brano, scritto pensando di dialogare con una ragazza immaginaria, mia figlia che non esiste. S’intitola In viaggio. E lo dico ai concerti, lo credo davvero – spiega – non c’è bisogno di essere madri di fatto per sentircisi. Noi donne siamo già madri, perché è scritto nel nostro DNA, e che ci siano poi figli o meno, quel sentimento rimane vivo in noi”.

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco condividono un legame profondo da 18 anni. La loro relazione è culminata nel matrimonio nel 2021, rafforzando ancora di più il loro rapporto. La cantante parla spesso con affetto di Carlo, sottolineando il sostegno reciproco che caratterizza il loro rapporto.

Nonostante l’assenza di figli, Fiorella Mannoia vive una vita piena e soddisfacente. La sua carriera musicale è stata costellata di successi, e la sua passione per la musica rimane intatta. Ogni performance e ogni canzone rappresentano per lei un modo di esprimere le emozioni e le esperienze vissute, trasformando il palco in uno spazio di condivisione sincera con il suo pubblico.

Fiorella Mannoia è un’ispirazione per molte donne, non solo per il suo talento musicale, ma anche per il suo approccio alla vita. Il suo messaggio è chiaro: non è necessario seguire gli stereotipi per sentirsi realizzate. Ogni donna ha il diritto di scegliere il proprio percorso, e la maternità non è l’unica via per sentirsi complete.