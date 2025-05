Mistero ad Ardea: rubato un portafoglio, accoltellato un uomo, ecco cosa mostrano i video dell’omicidio del benzinaio

Un tragico episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 27 maggio, ad Ardea, in provincia di Roma. Miah Nahid, un cittadino di 35 anni originario del Bangladesh, è stato ucciso a coltellate durante una rapina presso il distributore di carburante che gestiva in via delle Pinete, nella zona di Tor San Lorenzo. L’aggressore, identificato come un uomo solitario, è riuscito a fuggire dopo l’attacco, portando via il portafoglio della vittima e lasciandolo gravemente ferito.





Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri della Compagnia di Anzio, coordinati dalla Procura della Repubblica, l’assassino si sarebbe avvicinato al distributore a bordo di una moto. Durante la rapina, Miah Nahid avrebbe tentato di opporsi, ma l’aggressore ha estratto un coltello e lo ha colpito al torace con un unico fendente. La ferita si è rivelata letale e il benzinaio non ha avuto scampo.

Le indagini sono attualmente in corso per rintracciare l’autore del crimine. I carabinieri hanno istituito posti di blocco in tutta l’area e stanno analizzando ogni possibile pista per identificare il responsabile. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo, ma è noto che le telecamere di sorveglianza presenti sul posto hanno registrato ogni momento dell’accaduto. I video mostrano chiaramente la sequenza degli eventi: dall’arrivo dell’aggressore alla rapina, fino all’accoltellamento e alla successiva fuga in moto.

“Le immagini sono fondamentali per ricostruire i dettagli e individuare il responsabile”, hanno dichiarato gli inquirenti. “Stiamo vagliando attentamente ogni elemento raccolto per accelerare le indagini”. Al momento, non ci sarebbero testimoni oculari diretti, dato che Miah Nahid era da solo al momento dell’aggressione.

Il tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale, che conosceva Miah Nahid come una persona tranquilla e dedita al lavoro. Il distributore di carburante che gestiva era un punto di riferimento per molti residenti della zona. La notizia della sua morte ha suscitato sgomento e dolore tra i suoi conoscenti e clienti abituali.

Non è ancora stato stimato con precisione l’ammontare del bottino sottratto dall’aggressore. Tuttavia, gli investigatori ritengono che l’assassino abbia agito con l’intenzione di impossessarsi dell’incasso della giornata. La dinamica dell’evento suggerisce che l’uomo fosse determinato a portare a termine la rapina a qualsiasi costo.

Le autorità stanno lavorando senza sosta per assicurare il colpevole alla giustizia. I carabinieri hanno acquisito le registrazioni video e stanno esaminando ogni dettaglio per ottenere ulteriori indizi utili all’identificazione del sospetto. La speranza è che le immagini delle telecamere possano fornire elementi chiave per risolvere rapidamente il caso.

La vicenda rappresenta un grave episodio di violenza che richiama l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in attività isolate come i distributori di carburante. La comunità di Ardea attende con ansia sviluppi nelle indagini e si stringe nel dolore per la perdita di Miah Nahid, vittima innocente di una brutale aggressione.

Le indagini proseguono con determinazione e le forze dell’ordine invitano chiunque possa avere informazioni utili a contattare immediatamente i carabinieri. Nel frattempo, i posti di blocco rimarranno attivi nelle aree circostanti per cercare di intercettare il responsabile.

La morte di Miah Nahid rappresenta una tragica perdita che ha lasciato un segno indelebile nella comunità locale. Le autorità si impegnano a fare tutto il possibile per garantire giustizia alla vittima e alla sua famiglia.