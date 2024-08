Fiorello in Sardegna: cambia look e scatena il web con foto virale che lo paragonano a Flavio Briatore

Fiorello appare irriconoscibile durante le sue vacanze estive, tanto che una sua recente foto ha già fatto il giro del web. Lontano dagli schermi, dove lo vedevamo sempre attivo con il suo ironico “Buongiorno”, il celebre showman ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione. La sua assenza da Viva Rai2 sta lasciando un vuoto significativo nel palinsesto, e trovare un degno successore non sarà affatto semplice. Nel frattempo, Fiorello si gode il meritato riposo, rilassandosi mentre la Rai cerca di riorganizzarsi.





Dopo una breve tappa nella sua amata Sicilia, il conduttore siciliano si trova ora in Sardegna, precisamente nel lussuoso Forte Village a Santa Margherita di Pula. Questo resort è una delle sue mete abituali, dove di solito incontra anche l’amico Amadeus, che però attualmente è in montagna. All’arrivo, Fiorello è stato subito assalito dai fan che hanno chiesto di scattare dei selfie con lui, e il conduttore non si è tirato indietro. Tra questi, uno chef ha postato uno scatto che lo ritrae, ma quel che ha colpito tutti è il suo aspetto morphed.

Con barba incolta e capelli lunghi e brizzolati, Fiorello è apparso decisamente diverso dal suo solito look impeccabile. La foto ha rapidamente fatto il giro dei social e su X (ex Twitter) si è scatenata una vera e propria ironia. Gli utenti non hanno perso tempo a fare parallelismi divertenti tra il suo nuovo aspetto e quello di Tom Hanks nel film Cast Away, oltre a un curioso confronto con Flavio Briatore. Anche i fotomontaggi non sono mancati, con alcuni utenti che hanno accentuato la somiglianza tra Fiorello e Francesco Paolantoni, creando una serie di meme che hanno fatto ridere il web.

Il cambiamento di look di Fiorello è temporaneo o sta pensando a un nuovo stile? Nonostante il suo periodo di riposo, la sua capacità di intrattenere e portare gioia resta innegabile. Tutti i fan attendono con ansia il suo ritorno, mentre nel frattempo lui si gode il sole e l’amore dell’estate in Sardegna, facendo battute e condividendo momenti di ilarità con chi lo circonda.