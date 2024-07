Fisioterapista di 40 anni uccisa con colpi di arma da fuoco in strada: il criminale spara dall’auto e scappa

Una tragica sparatoria ha sconvolto la tranquilla zona di Portuense a Roma, dove una donna è stata vittima di colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in via degli Orseolo 36. Nonostante i disperati tentativi del personale del 118, la vittima, una fisioterapista di 40 anni, ha perso la vita.





I fatti si sono svolti poco prima delle 14, quando uno sconosciuto a bordo di un’auto di piccola cilindrata ha aperto il fuoco contro la donna, lasciando la comunità locale sotto shock. Sul luogo dell’omicidio sono prontamente intervenuti i Carabinieri, che stanno conducendo le indagini per risalire all’identità e alle motivazioni del colpevole.

La vittima, che lavorava come fisioterapista, lascia un vuoto incolmabile nella sua professione e nella vita di coloro che le erano vicini. La comunità si stringe attorno alla famiglia e agli amici della donna, mentre l’intera città è scossa da questo atto di violenza insensata.

Le autorità stanno lavorando senza sosta per garantire giustizia per la vittima e per assicurare che episodi simili non si ripetano. È fondamentale che chiunque abbia informazioni sull’accaduto le condivida con le forze dell’ordine, affinché i responsabili possano essere portati davanti alla giustizia.

Questa tragedia rappresenta un duro colpo per la comunità romana e richiama l’attenzione sull’importanza di contrastare la violenza in tutte le sue forme. La memoria della donna uccisa resterà viva nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta e amata, mentre la lotta per un mondo più sicuro e pacifico continua senza sosta.