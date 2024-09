Flavia Vento: “Con Francesco Totti ci siamo amati due volte, venne da me prima di sposare Ilary Blasi.”

Flavia Vento si apre e racconta la sua verità sulla presunta relazione avuta con Francesco Totti poco prima del suo matrimonio con Ilary Blasi. In un’intervista al settimanale DiPiù, la showgirl afferma: “Ci siamo amati nel 2001 e nel 2005. Dopo quella notte trascorsa a casa mia, pensavo che lui si sarebbe trovato in crisi all’idea di sposarsi.” Vento ammette di aver subìto insulti e critiche da parte dei tifosi della Roma, e si sente etichettata come una bugiarda da parte di Totti e della Blasi, da cui invece si aspettava un riconoscimento per aver mantenuto il segreto.





“Per anni ho subito insulti e disparagemento da parte dei tifosi” – racconta Flavia – “Ho cercato di mantenere un basso profilo per rispetto della loro famiglia, credendo che il matrimonio sia un vincolo sacro e non volendo causare sofferenza ai bambini.” A distanza di quasi vent’anni, ha deciso di rivelare la sua versione dei fatti, chiarendo che all’inizio aveva timore e per questo aveva scelto il silenzio.

Flavia Vento racconta la sua storia d’amore, che comincia in due momenti distinti: il primo incontro nel 2001 e la seconda fiamma nel 2005, poco prima del matrimonio con Ilary Blasi. “A ventiquattro anni, ero la ragazza sotto il tavolo del programma Libero di Teo Mammucari. Francesco, a venticinque anni, era già il capitano della Roma campione d’Italia. Ci siamo conosciuti a una festa e, subito, lui mi ha chiesto il numero di telefono. Quella stessa sera mi ha chiamato e ci siamo incontrati per un gelato a Prati.” Quella nuova fase della loro relazione era segnata da momenti di grande intimità e complicità: “Andavamo a cena al ristorante La Villetta, lui tifava, e io lo incoraggiavo: ‘Ti porto fortuna’!” ricorda con affetto.

Il secondo incontro, avvenuto nel 2005, si sarebbe verificato per caso in un ristorante a Trastevere. Flavia esprime i suoi sentimenti sul rincontrare Totti, che, pur essendo già sul punto di sposarsi, ha visto con grande intensità. “Quando ti sei rivisto, gli occhi brillavano. Si percepiva l’attrazione, la connessione profonda tra di noi. Appena usciti, siamo andati a casa mia e ci siamo amati, tutto è stato magico. Tuttavia, non poteva restare da me e ci siamo salutati con dolcezza.”

Vento conclude la sua storia evidenziando di essere rimasta molto delusa: “Ero convinta che il nostro incontro lo avrebbe fatto riflettere sull’imminente matrimonio. Quello che avevamo vissuto era troppo intenso. Invece, non ho più ricevuto un messaggio da lui e, ferita, non l’ho cercato. Mi sono sentita usata, ma ho mantenuto il silenzio per tutti questi anni, preservando una parte di me stessa.”

La rivelazione di Flavia Vento riaccende l’interesse attorno alla vita di Francesco Totti, ponendo interrogativi su un capitolo poco noto della sua storia personale e sentimentale.