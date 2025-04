È morta Valentina Del Re, la violinista di Propaganda Live aveva 44 anni

È venuta a mancare Valentina Del Re, una talentuosa violinista conosciuta per il suo ruolo nella resident band di “Propaganda Live”, programma di La7 condotto da Diego Bianchi. La musicista, che aveva 44 anni, ha lottato a lungo contro una malattia che l’ha portata alla scomparsa. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di ricordi e tributi da parte di colleghi e istituzioni musicali.





Il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, dove Del Re aveva studiato, ha condiviso un post sui social per commemorare la sua figura: “Il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone che l’ha avuta come studentessa, il Consiglio Accademico del quale ha fatto parte, le Scuole di Violino e di Musica da Camera che l’hanno laureata con lode, la prof. Vicari che la porterà nel cuore per sempre, partecipano la scomparsa di Valentina Del Re”. Il messaggio prosegue con una descrizione della violinista come “una musicista poliedrica, una persona generosa, anticonformista, sempre sincera. Una donna coraggiosa”. La comunità del conservatorio ha espresso la sua vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che oggi piangono la sua perdita.

Nata a Roma nel 1981, Valentina Del Re ha iniziato a studiare musica all’età di cinque anni, scegliendo il violino come strumento principale presso la Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Oltre alla sua carriera musicale, si è laureata in Filosofia presso l’Università di RomaTre e ha proseguito la sua formazione specializzandosi come assistente per ciechi e ipovedenti presso il Centro Regionale Sant’Alessio Margherita di Savoia. Ha lavorato su progetti nelle scuole e nei centri diurni, e ha frequentato un corso triennale di Musicoterapia presso la Fo.Ri.Fo. di Roma, dove ha realizzato tirocini e progetti in ospedali e scuole.

Del Re è stata tra i membri fondatori della Roma Tre Orchestra, la prima orchestra universitaria di Roma e del Lazio, creata con l’intento di promuovere la cultura musicale tra le nuove generazioni. L’Orchestra ha voluto ricordarla postando un video di una sua esibizione su Facebook, dichiarando: “Non possiamo non ricordare così la nostra amata Valentina. Con noi letteralmente dal primo giorno… fin da quando non si chiamava neanche Roma Tre Orchestra”. In un altro post, hanno condiviso il ricordo di un concerto significativo, riprendendo un’esibizione di Bach: “Questo Concerto per due violini con Leonardo Spinedi ce lo terremo nel cuore per sempre”.

Secondo la sua biografia, Valentina Del Re ha avuto numerose collaborazioni musicali, esibendosi sia come solista sia in orchestra, spaziando nel repertorio per violino solo, in duo e in formazioni da camera. Ha partecipato a diversi allestimenti teatrali e spettacoli, collaborando con artisti come L. Pizzurro, G. Mazzucco e S. Vannelli. Ha anche suonato in trasmissioni televisive come “Alla ricerca dell’Arca” e “Buona Domenica”. Inoltre, è stata protagonista del video “Al di fuori dell’amore” di Niccolò Fabi.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente il mondo della musica e i suoi numerosi fan, che la ricordano non solo per il suo talento, ma anche per la sua personalità vivace e il suo impegno sociale. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la scena musicale italiana, e il suo lascito continuerà a vivere attraverso la musica che ha condiviso e l’impatto che ha avuto su tanti giovani musicisti.