Flavia vento e l’incontro con la Madonna: “La sua visione al Parco di Roma Golf Club e il suo messaggio su Gesù che tornerà”

Flavia Vento, la nota showgirl romana, ha recentemente stupito i suoi numerosi seguaci su X con una rivelazione sconvolgente: avrebbe avuto un incontro soprannaturale con la Madonna stessa. Secondo il suo racconto, la Vergine Maria le sarebbe apparsa presso la sorgente del Parco di Roma Golf Club, vestita di azzurro e con una corona di 12 stelle sul capo.





La Madonna avrebbe impartito un messaggio di speranza per l’umanità, esortando alla preghiera e annunciando il ritorno imminente di Gesù.Questa non è la prima volta che Flavia Vento sorprende il pubblico con rivelazioni di questo tipo. In passato, la showgirl aveva già dichiarato di essere stata protagonista di un incontro ravvicinato con gli alieni. Inoltre, quando un ex agente 007 americano aveva affermato davanti al Congresso che gli Stati Uniti erano in possesso di astronavi aliene da decenni, nascondendo un programma sugli UFO, la Vento non aveva esitato a riesumare l’argomento.

La showgirl sembra essere convinta di avere una “marcia in più” rispetto agli altri, e di essere in grado di percepire fenomeni soprannaturali e extraterrestri che sfuggono alla comprensione della maggior parte delle persone. Infatti, in un’intervista rilasciata al magazine Mowmag, Flavia Vento aveva raccontato di aver avvistato un’altra “stella” che si muoveva emanando una luce fortissima, che non poteva essere un aereo.

Secondo la sua testimonianza, questo avvistamento sarebbe avvenuto proprio di fronte alla costellazione di Orione, considerata dagli Antichi come una delle più magiche.Nonostante le sue affermazioni, Flavia Vento ha dovuto affrontare le prese in giro dei suoi followers su X, i quali non sembrano essere disposti ad accettare le sue esperienze soprannaturali come reali. La showgirl, tuttavia, rimane convinta della veridicità di quanto ha vissuto e continua a condividere le sue straordinarie esperienze con il pubblico.