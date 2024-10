Flavio Insinna: “Ho rifiutato Rai per La7. De Martino mi ricorda me stesso a 40 anni. Amadeus? Nessuno si ricorda in Italia”

Flavio Insinna, noto volto della televisione italiana, si prepara a debuttare su La7 con un nuovo programma dal titolo Famiglie d’Italia. L’adattamento del celebre format statunitense Family Feud, prodotto da Fremantle Italia, rappresenta una sfida emozionante per il conduttore, che si appresta a portare un momento di alleggerimento e divertimento nel palinsesto preserale.





In un’intervista esclusiva rilasciata a Fanpage.it, Flavio Insinna si è raccontato con entusiasmo, manifestando un grande amore per la televisione e una passione autentica nel mettersi al servizio del gioco e del pubblico. Il conduttore ha sottolineato l’importanza di sorprendersi nel mondo dello spettacolo, evidenziando la sfida di entrare in un palinsesto competitivo.

Flavio Insinna ha riflettuto sulla natura divertente e imprevedibile di Famiglie d’Italia, sottolineando l’interazione con le famiglie partecipanti e il pubblico in studio. Riguardo al suo passaggio da Rai a La7, Insinna ha dichiarato di aver accettato l’offerta del nuovo network televisivo con entusiasmo, sottolineando la volontà di affrontare nuove sfide in un’età più matura.

Famiglie d’Italia rappresenta l’arrivo in Italia del format televisivo Family Feud, suscitando grande curiosità ed emozioni nel pubblico televisivo. Il conduttore ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova avventura, evidenziando la novità del programma sul territorio italiano.

Durante l’intervista, Flavio Insinna ha condiviso il suo parere su altri personaggi del mondo televisivo italiano. Riguardo a Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, Insinna ha dichiarato di fare il tifo per lui, riconoscendo l’entusiasmo e l’impegno necessari per condurre un programma di successo. Sull’argomento Amadeus, Insinna ha espresso solidarietà e sostegno per il collega, evidenziando la sua esperienza nel mondo dello spettacolo.

Il debutto di Famiglie d’Italia segna un nuovo capitolo nella carriera di Flavio Insinna, che si appresta a condurre un programma inedito e coinvolgente. L’adattamento di Family Feud promette di portare momenti di divertimento e allegria nelle case degli spettatori italiani.

In conclusione, l’arrivo di Famiglie d’Italia su La7 rappresenta un’opportunità emozionante per Flavio Insinna e un momento atteso per il pubblico televisivo. Con il suo entusiasmo e la sua passione per la televisione, il conduttore si prepara a regalare ai telespettatori italiani un’esperienza unica e coinvolgente.