Flora Canto, Moglie di Enrico Brignano: ‘Dopo Le Difficoltà in Amore, Mi Sento Serena con Lui’

Originaria di Roma, Flora Canto si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, il noto spettacolo televisivo di Canale 5, moderato da Maria De Filippi. Attualmente, fa parte del cast de I Fatti vostri.





Prima del legame affettivo con Enrico Brignano, Flora ha intrattenuto una relazione con Filippo Bisciglia, una circostanza che l’ha resa nota al mondo del gossip, soprattutto quando Filippo ha partecipato al Grande Fratello tradendo Flora con Simona Salvemini. Alla fine, Flora si è ritrovata in Uomini e Donne nel 2009 e ha concluso il programma scegliendo Francesco Pozzessere come compagno di vita fino al 2014. Poi, nel medesimo anno, ha incrociato la strada di Enrico Brignano e malgrado i 17 anni di differenza tra i due, è nato un amore a prima vista.

Nel 2017, grazie a suo marito Enrico Brignano, è diventata madre per la prima volta di una bambina, Martina. Il 20 Luglio 2020, la coppia ha accolto un secondo figlio di nome Niccolò. Durante uno spettacolo all’Arena di Verona, il 15 Settembre 2021, Enrico Brignano ha sorpreso Flora con una proposta di matrimonio a cui ha risposto con grande entusiasmo “sì!” “Grazie Verona, la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta avrebbe sempre sognato”. Flora ed Enrico si sono uniti in matrimonio nell’estate 2022.

Flora sottolinea che non ha raggiunto la fama grazie a lui. “Lui mi ha conosciuta che avevo 27 anni, io già facevo questo mestiere. Cercavano sua moglie per uno spettacolo in teatro ed eccomi qui”, ricorda oggi l’attrice. La corte di Enrico Brignano è stata molto speciale e unica, con doni di verdure e frutti a casa. “Mi piacciono moltissimo. Un giorno mi consegnarono una pianta di peperoni” ammette Flora con gioia. In famiglia, il fatto che si occupano del medesimo mestiere non ha mai costituito un problema. “Lui è la star”, afferma Flora. “Riconosco il suo straordinario talento e non fa nessun tipo di ostruzionismo alla mia carriera, anzi”, spiega. “Mi aiuta con l’organizzazione familiare e con i bambini, prendiamo sempre insieme le scelte lavorative”.