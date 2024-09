Foggia piange Antonio Ciccorelli, il vigile del fuoco tragicamente scomparso: lutto cittadino per commemorarlo

Oggi, giovedì 19 settembre, si svolgeranno i funerali di Antonio Ciccorelli, il vigile del fuoco che ha perso la vita martedì in un’operazione di soccorso rimasta tragicamente interrotta a causa del maltempo nel Foggiano. La sindaca di Foggia ha proclamato il lutto cittadino in sua memoria.





Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16.30, familiari, amici e colleghi si riuniranno per dare l’ultimo saluto a Antonio Ciccorelli, un caporeparto dei vigili del fuoco, che ha perso la vita mentre cercava di aiutare automobilisti in difficoltà dopo un violento nubifragio. Durante l’operazione, il fuoristrada su cui viaggiava con il collega Filippo Civetta è stato travolto dalla forza della corrente di un canale straripato.

Fortunatamente, Civetta è riuscito a salvarsi e ha immediatamente lanciato l’allerta per il suo collega, ma per Ciccorelli purtroppo non c’è stato nulla da fare. Durante le operazioni di soccorso, il vigile del fuoco era già deceduto a causa delle condizioni avverse.

Antonio avrebbe festeggiato il suo 60° compleanno il prossimo 29 ottobre ed era in procinto di andare in pensione. In segno di rispetto per la sua scomparsa, la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha dichiarato lutto cittadino, ordinando anche che il gonfalone della città fosse presente alla cerimonia funebre e che la bandiera fosse esposta a mezz’asta presso le istituzioni comunali.

Inoltre, la sindaca ha invitato i cittadini a unirsi al lutto sospendendo le proprie attività in segno di rispetto e riflessione per il sacrificio del vigile del fuoco scomparso. Dalla serata di ieri, la salma di Ciccorelli è a disposizione per la commemorazione presso il comando provinciale dei vigili del fuoco, dove è stata allestita una camera ardente.

La morte di Antonio ha colpito nel profondo tutti i suoi colleghi, con i quali condivideva instancabilmente il lavoro. I sindacati hanno espresso il loro cordoglio, sottolineando il gesto eroico di Ciccorelli: “Antonio merita il nostro eterno riconoscimento. Dare la vita per salvare altri è un atto di grande altruismo e dedizione“.

Oltre alla commemorazione ufficiale, durante i funerali sono attese manifestazioni di affetto da parte della comunità, segno tangibile di quanto fosse apprezzato Antonio. La sua figura rimarrà impressa nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.