Foligno, una bambina di cinque anni lasciata in auto al sole mentre la madre si trovava al centro commerciale

Una donna di 48 anni residenti a Foligno, in provincia di Perugia, è stata denunciata dai carabinieri per abbandono di minori. L’incidente è avvenuto quando la donna ha parcheggiato il suo veicolo e ha lasciato chiusa a chiave la figlioletta di soli 5 anni all’interno, recandosi poi in un negozio di una zona commerciale per effettuare alcuni acquisti.





I soccorsi sono stati allertati da passanti preoccupati

Secondo quanto riportato dai carabinieri della sezione radiomobile, a dare l’allerta sono stati alcuni passanti che, notando la presenza della bimba in auto, hanno tempestivamente allertato le autorità. Giunti sul luogo, i militari hanno trovato la piccola dormiente, seduta nel seggiolino posteriore e con la cintura di sicurezza allacciata. Per poterla svegliare, i carabinieri hanno bussato al finestrino e, non riuscendo immediatamente a farla reagire, hanno dovuto agitare il veicolo.

Al risveglio, la bimba è riuscita ad aprire la portiera dall’interno e, secondo le informazioni fornite dalle autorità, appariva accaldata e un po’ frastornata a causa delle temperature estremamente elevate, amplificate dall’esposizione diretta al sole. In situazioni simili, all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole, la temperatura può superare anche i 45 gradi Celsius, rendendo il clima insopportabile e pericoloso per un bambino.

Arriva la madre dopo l’annuncio del centro commerciale

La piccola è stata immediatamente soccorsa e idratata con dell’acqua e una bevanda zuccherata per rinfrescarla in attesa della madre, che è stata rintracciata dopo circa venti minuti. Grazie agli annunci effettuati tramite gli altoparlanti del centro commerciale in cui la donna si era recata, è stato possibile reperire la madre senza troppi difficoltà.

Nel frattempo, i carabinieri hanno eseguito un’analisi approfondita della situazione, acquisendo anche le immagini di videosorveglianza della zona, per chiarire nei dettagli la dinamica dell’evento. La donna, una volta ricostruiti i fatti, è stata quindi denunciata per il grave atto di abbandono di minori. Si sottolinea l’importanza di non lasciare mai i bambini da soli in auto, anche per brevi periodi, e di prestare sempre massima attenzione alle loro esigenze, specialmente durante le giornate più calde. La salute e la sicurezza dei più piccini devono infatti avere la priorità sopra ogni altra cosa.