Forte terremoto in California oggi, magnitudo 7 vicino alla riva: diramato avviso tsunami

Una potente scossa sismica di magnitudo 7 è stata rilevata lungo la costa settentrionale della California, nelle vicinanze della cittadina di Eureka. L’Istituto americano di Geofisica (Usgs) ha comunicato l’evento attraverso un post su X. Il sisma si è verificato intorno alle 10:44 ora locale, con un ipocentro situato a una profondità di 10 chilometri.





A seguito di questo evento sismico, è stata diramata un’allerta tsunami che interessa gran parte della costa del Pacifico a nord di San Francisco, estendendosi da Davenport fino alla linea Douglas/Lane in Oregon. Un’altra scossa, di magnitudo 5.8, è stata registrata nei pressi di Cobb.

Secondo il National Weather Service’s Tsunami Warning Center di Honolulu, “in base ai parametri preliminari del terremoto sono possibili pericolosi tsunami per le coste situate entro 300 chilometri dall’epicentro del terremoto”. Nonostante nessuna area abbia ancora sperimentato onde significative, è stato consigliato a chiunque si trovi in prossimità della costa di considerare il potenziale pericolo. Gli abitanti delle zone a rischio sono stati esortati a spostarsi lontano dall’acqua e a dirigersi verso l’entroterra, superando le aree vulnerabili agli tsunami.

Gli utenti sui social media hanno iniziato a condividere video e immagini che documentano gli effetti del terremoto. Alcuni filmati mostrano il movimento ondoso generato dalla scossa nelle piscine, mentre altre immagini ritraggono oggetti danneggiati dalla forza del sisma, specialmente nelle aree settentrionali dello stato.

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha annunciato tramite un post su X che i funzionari dell’Office of Emergency Services dello Stato stanno “rispondendo attivamente al terremoto di questa mattina nella California settentrionale”. Ha inoltre sottolineato l’importanza per i californiani di attenersi alle indicazioni fornite dai soccorritori locali.

In una dichiarazione ufficiale, la polizia di Berkeley, California, ha emesso un ordine di evacuazione per alcune zone della città a causa dello tsunami che si sta dirigendo verso West Berkeley. Il Dipartimento di Polizia ha avvertito: “Le persone nella zona dello tsunami sono in pericolo immediato e devono evacuare subito”, aggiungendo che “Restate a est della 7th St. Questo è un ordine”.

Mentre le autorità locali e i servizi di emergenza continuano a monitorare la situazione, la popolazione è invitata a mantenere la calma e a seguire le istruzioni fornite dai canali ufficiali. La priorità è garantire la sicurezza dei residenti e minimizzare i rischi associati a ulteriori scosse o all’arrivo di onde anomale.

Le autorità stanno lavorando per valutare i danni nelle aree colpite e fornire assistenza dove necessario. L’attenzione è alta anche per le infrastrutture critiche, come ponti e strade, che potrebbero aver subito danni strutturali a causa del sisma.

La comunità scientifica sta analizzando i dati raccolti per comprendere meglio l’origine e le caratteristiche del terremoto. Questo evento sottolinea l’importanza della preparazione e della consapevolezza dei rischi sismici in regioni come la California, soggette a frequenti attività tettoniche.