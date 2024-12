Forte vento paralizza gli impianti, 150 persone isolate sulle Alpi: intervento impegnativo del Soccorso Alpino

Un’operazione di recupero complessa è stata condotta oggi sulle Alpi piemontesi, precisamente nel territorio di Alagna Valsesia, in provincia di Vercelli, dove circa 150 persone sono rimaste intrappolate a monte degli impianti sciistici. La causa principale è stata l’improvviso stop degli impianti di risalita, dovuto a un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche, con venti intensi che hanno reso impossibile il loro funzionamento.





L’allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di venerdì 6 dicembre, quando un vento molto forte ha iniziato a soffiare nella zona, bloccando le strutture utilizzate per la risalita e la discesa degli sciatori e degli escursionisti. Il gruppo, composto da oltre 150 persone, si trovava presso la stazione del Passo dei Salati quando la società responsabile della gestione degli impianti ha deciso di sospendere ogni attività per motivi di sicurezza. La chiusura ha lasciato i presenti bloccati in quota, in attesa di una soluzione per tornare a valle.

Inizialmente, la società aveva previsto di trasportare le persone utilizzando i mezzi battipista, ma questa soluzione si è rivelata impraticabile. Tra le località di Pianalunga e Alagna, infatti, la quantità di neve presente era insufficiente per consentire il passaggio dei gatti delle nevi. Inoltre, il ghiaccio che ricopriva le strade di servizio ha impedito l’accesso ai mezzi su ruote, rendendo ancora più complicate le operazioni di recupero.

A quel punto, è stato necessario l’intervento delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, affiancate dai soccorritori della Guardia di Finanza. L’evacuazione è stata effettuata a piedi: i soccorritori hanno guidato le persone fino a un punto accessibile dai fuoristrada, che le hanno poi trasportate verso il fondovalle. Le operazioni si sono concluse intorno alle 19:00, con il rientro in sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Nonostante il disagio causato dalla situazione, non si sono verificati casi di ipotermia o altre emergenze sanitarie tra i presenti. “Comunque non si sono registrate situazioni critiche, tutte le persone bloccate sono in buona salute e serene, nonostante il disagio”, hanno dichiarato i soccorritori del Soccorso Alpino. Hanno inoltre sottolineato come l’operazione sia stata condotta “in un clima di ottima collaborazione tra soccorritori, personale della società degli impianti e gli utenti”.

Il maltempo che ha colpito la zona ha messo in evidenza le difficoltà che possono sorgere in situazioni di emergenza in alta quota. Le condizioni meteorologiche avverse hanno infatti reso inutilizzabili sia gli impianti meccanici che i mezzi tradizionali per il trasporto su neve o strada. Questo ha richiesto una pianificazione rapida e flessibile da parte delle squadre di soccorso, che hanno dovuto adattarsi alle circostanze per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Il Passo dei Salati, situato a 2.936 metri di altitudine, è una delle principali attrazioni della zona per gli appassionati di sci ed escursionismo. Tuttavia, come dimostrato dall’incidente odierno, le condizioni meteorologiche in montagna possono cambiare rapidamente, trasformando una giornata di svago in una situazione potenzialmente pericolosa. La prontezza e la professionalità del Soccorso Alpino e delle altre squadre intervenute hanno permesso di risolvere la situazione senza conseguenze gravi.

Il direttore della società che gestisce gli impianti sciistici della zona ha espresso il proprio ringraziamento ai soccorritori per l’efficienza dimostrata durante l’intervento. “La sicurezza dei nostri utenti è sempre la nostra priorità assoluta. Quando ci siamo resi conto che non era possibile garantire il funzionamento degli impianti in sicurezza, abbiamo immediatamente attivato i protocolli d’emergenza e richiesto l’intervento delle autorità competenti”, ha dichiarato.

Gli eventi odierni rappresentano un promemoria sull’importanza della preparazione e della collaborazione in situazioni di emergenza in montagna. Gli operatori del Soccorso Alpino piemontese hanno ribadito l’importanza di seguire sempre le indicazioni fornite dalle autorità locali e dalle società che gestiscono gli impianti sciistici. “In montagna è fondamentale essere preparati ad affrontare cambiamenti improvvisi delle condizioni meteorologiche e seguire sempre le regole di sicurezza”, hanno sottolineato.

Le operazioni di soccorso hanno coinvolto un numero significativo di persone e mezzi, dimostrando ancora una volta l’efficacia del coordinamento tra diverse organizzazioni in situazioni critiche. La collaborazione tra il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e il personale della società degli impianti è stata determinante per garantire il successo dell’intervento.

L’episodio di oggi ad Alagna Valsesia si inserisce in un contesto più ampio di eventi legati al maltempo che hanno interessato diverse aree montane del Paese nelle ultime settimane. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione meteorologica per prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti.