Forum, la produzione sotto accusa per molestie in seguito alla denuncia di una reporter

Una giornalista trentenne di Mediaset ha presentato denuncia per molestie sessuali nei confronti di un produttore della celebre trasmissione Forum. L’incidente sarebbe avvenuto durante un colloquio di lavoro, in cui i due si trovavano in un ambiente privato. Secondo i dettagli forniti dalla giornalista, l’uomo avrebbe inizialmente fatto dei complimenti professionali, esprimendo apprezzamenti come “Sei brava” e “Lavori molto bene”, come riferito dal sito Fanpage.





Tuttavia, la conversazione è presto degenerata, con il produttore che ha tentato di baciarla e ha cercato un contatto fisico inappropriato. La giovane, visibilmente scossa, è riuscita a sfuggire alle avance e ha immediatamente sporto denuncia. Il caso ora è giunto in tribunale: il produttore, sessantenne, è stato rinviato a giudizio dalla quinta sezione del tribunale di Roma, dopo che il giudice ha accolto le richieste del pubblico ministero Stefano Pizza. L’accusato ha sempre mantenuto la propria innocenza e dovrà affrontare un processo per i fatti denunciati.

Forum, il produttore della trasmissione a processo per molestie dopo la denuncia di una giornalista

I fatti risalgono all’estate del 2022, quando la giornalista, che aveva iniziato a collaborare con Mediaset mediante un contratto a tempo determinato, si era recata a un incontro professionale con il produttore. La testimonianza della giornalista, riportata dal Corriere della Sera, narra di un incontro che è iniziato in modo amichevole, per poi subire un’involuzione inaspettata. “Quando mi sono seduta, lui ha subito espresso la sua soddisfazione per il mio lavoro, dicendo che ero brava e fantastica”, ha raccontato la giornalista in aula, supportata dai suoi genitori, figure note nel panorama televisivo che, peraltro, hanno scelto di mantenere un profilo basso sulla vicenda.

In maniera sorprendente, la situazione ha preso una svolta negativa: “Dopo i complimenti, mi ha fatto alzare, mi ha osservata e ha commentato che stavo bene fisicamente. Poi mi ha baciato sulla guancia e ha tentato di toccarmi, cercando persino di baciarmi sulla bocca”, ha riferito la giornalista, indicando come l’episodio l’abbia profondamente turbata, costringendola a lasciare l’ufficio immediatamente.

Successivamente alla denuncia, la giovane ha sperimentato un clima lavorativo avverso, riscontrando atteggiamenti ostili e colleghi che sembravano evitarla. Attualmente, il produttore è stato sospeso dal suo incarico in attesa dell’esito del processo.