Francamente eliminata a sorpresa a X Factor 2024: «Una delusione per le donne. Grazie Jake per aver dato spazio a una lesbica 30enne»

Francamente, il cui vero nome è Francesca Siano, è stata eliminata nella semifinale di X Factor 2024. La cantante ha espresso il suo disappunto per la scarsa rappresentazione femminile.





La semifinale di X Factor 2024, trasmessa giovedì 28 novembre, ha visto l’eliminazione di Francamente, nome d’arte di Francesca Siano, 28 anni. La cantante, che faceva parte del team guidato da Jake la Furia, ha lasciato il programma dopo un ballottaggio contro Mimì, una delle concorrenti più apprezzate di questa edizione. La decisione ha suscitato una forte reazione da parte di Francamente, che ha colto l’occasione per evidenziare alcune problematiche legate alla rappresentazione femminile nel mondo della musica.

Durante il momento decisivo, Francamente ha espresso con fermezza il suo pensiero: «Comunque vada stasera, una sola ragazza andrà in finale e questa credo sia una grande sconfitta. Meno donne vengono rappresentate nella musica, meno donne si avvicineranno alla musica e continueremo a perdere la produzione musicale di metà del genere umano». Le sue parole hanno messo in luce una questione importante, ovvero la necessità di maggiore inclusività e parità di genere anche nel contesto di uno show televisivo così seguito come X Factor.

Il percorso di Francamente nel programma è stato caratterizzato da una forte identità artistica e personale. Originaria di Torino, ma residente a Berlino dal 2021, l’artista si definisce “just a queer voice” e ha sempre cercato di portare avanti un messaggio di attivismo e inclusività. La sua musica, che mescola cantautorato ed elettronica, riflette temi legati alla queerness e alla filosofia, due aspetti centrali della sua produzione artistica.

Durante le selezioni, Francamente ha conquistato i giudici con interpretazioni intense e originali. Alle Audizioni si era distinta con una versione personale di “Wicked Game” di Chris Isaak, mentre ai Bootcamp aveva presentato il suo inedito “Paracadute”, che aveva ricevuto elogi entusiasti anche da Manuel Agnelli. Successivamente, agli Home Visit, aveva sorpreso ancora una volta con una reinterpretazione chitarra e voce del brano “The Rhythm of the Night” di Corona.

Nonostante il suo talento e la sua capacità di emozionare il pubblico, la serata della semifinale non è andata come sperava. Il ballottaggio con Mimì si è rivelato fatale per lei, portando all’eliminazione. Tuttavia, la cantante non ha esitato a ringraziare il suo mentore, Jake la Furia, per aver creduto in lei: «Grazie di aver scelto una donna di 30 anni e lesbica».

La questione sollevata da Francamente non è passata inosservata nemmeno agli altri giudici. Paola Iezzi, ad esempio, ha condiviso il suo pensiero durante la puntata: «Non avrei mai voluto vedere due donne qui, ne approfitto per dire che le donne in questa edizione hanno sofferto in modo particolare. Soprattutto sui social i commenti più feroci sono arrivati proprio da parte delle donne». Le parole della giudice hanno sottolineato come il problema della rappresentazione femminile sia ancora più complesso e radicato, coinvolgendo anche il comportamento del pubblico.

La semifinale ha visto esibirsi i quattro concorrenti rimasti in gara: oltre a Francamente e Mimì, i Patagarri e i Punkcake hanno dato prova del loro talento. I giudici hanno assegnato voti molto alti ai Patagarri, definiti “eclettici” con un punteggio di 9+, mentre i Punkcake sono stati giudicati “coerenti” con un 8. Mimì, invece, ha ricevuto un punteggio pieno (10) per la sua performance potente ed emozionante. Più sottotono sono stati valutati i Les Votives, che hanno ottenuto un 7.

L’eliminazione di Francamente rappresenta un momento significativo per questa edizione di X Factor, non solo per le dinamiche della competizione ma anche per le riflessioni che ha suscitato. La cantante ha sempre utilizzato la sua musica come mezzo per affrontare tematiche sociali e culturali, e anche sul palco del talent show ha continuato a farlo con determinazione.