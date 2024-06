Francesco Chiofalo mostra i suoi nuovi occhi blu dopo l’operazione: “Un sogno diventato realtà”

Francesco Chiofalo, noto ex concorrente di Temptation Island, ha sorpreso i suoi fan mostrando per la prima volta sui social il risultato del suo recente intervento di cheratopigmentazione, un’operazione che gli ha permesso di cambiare il colore degli occhi. “Questo è il mio nuovo colore di occhi, il colore che porterò con me per tutta la vita”, ha scritto Chiofalo, condividendo un video in cui i suoi occhi azzurrissimi sono in primo piano.





Chiofalo ha spiegato che non si vergogna più di mostrare i suoi nuovi occhi e ha espresso grande soddisfazione per la scelta fatta. “A me piacciono tantissimo e sono contento di essermi sottoposto all’intervento di cambio colore e di aver avuto il coraggio di farlo perché ha realizzato un sogno per me irraggiungibile”, ha dichiarato.

Rivolgendosi ai detrattori, Chiofalo ha sottolineato di essere stato vittima di cyberbullismo e di critiche pesanti per la sua decisione. “In queste settimane me ne sono state dette di tutti i colori, sono stato vittima di cyberbullismo sotto gli occhi di tutti… è stato un ‘tutti contro uno’ veramente di cattivo esempio e totalmente ingiusto. Io ho cambiato il colore dei miei occhi, non ho fatto del male a nessuno”, ha affermato con fermezza.

Chiofalo ha anche difeso il diritto di ciascuno a fare ciò che desidera con il proprio corpo, senza essere giudicato o offeso per scelte personali. “Ognuno di noi con la sua pelle è libero di fare ciò che vuole”, ha detto, aggiungendo: “E nessuno si deve permettere di giudicare e offendere un’altra persona per le proprie scelte personali. E siate onesti con voi stessi… intervento a parte… a tutti piacerebbe poter scegliere il colore dei propri occhi”.

Infine, Chiofalo ha voluto rassicurare i suoi seguaci: “Ci tengo a specificare che sono sempre io, lo stesso di prima e non è cambiato nulla… A parte il colore dei miei occhi”.

L’intervento di cheratopigmentazione è una procedura innovativa ma considerata tra le più rischiose al mondo. Questa tecnica consiste nell’inserimento di pigmenti colorati nello strato superficiale della cornea per alterare il colore naturale degli occhi. Nonostante i rischi associati, Chiofalo ha deciso di affrontare l’operazione, realizzando così un sogno che riteneva irraggiungibile.

La scelta coraggiosa dell’ex concorrente di Temptation Island ha acceso un vivace dibattito sui social, dividendo l’opinione pubblica tra sostenitori e critici. Tuttavia, Chiofalo rimane fermo nella sua posizione: “Amo i miei nuovi occhi e non mi pento della mia decisione”.