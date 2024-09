Francesco Di Mariano devastato dalla morte dello zio Totò Schillaci: “Adesso puoi riunirti con nonna”

Francesco Di Mariano, giovane calciatore del Palermo, ha voluto rendere omaggio al suo amato zio Totò Schillaci, scomparso a soli 59 anni a causa di un tumore al colon, esprimendo il suo dolore e la sua gratitudine attraverso un toccante messaggio sui social. Questa dedica non solo celebra la vita di un grande calciatore, ma rappresenta anche l’eredità di un uomo che ha ispirato generazioni di atleti.





Il ricordo del calciatore Di Mariano, nipote di Salvatore Schillaci

Di Mariano, noto nel mondo del calcio come Checco, è cresciuto sotto l’ala protettrice di Salvatore Schillaci, un pilastro della storia del calcio italiano. Iniziando il suo percorso formativo nella scuola calcio Ribolla di Palermo, Francesco ha avuto l’opportunità di imparare i segreti del gioco dal suo zio, un autentico mito che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi. Il giovane attaccante ha proseguito la sua carriera professionistica giocando in diversi club, tra cui Lecce, Roma, Ancona, Monopoli, Novara, Venezia, Juve Stabia e oggi, finalmente, al Palermo.

Il messaggio per lo zio Totò

Attraverso una profonda e sentita storia condivisa su Instagram, Francesco Di Mariano ha espresso il suo immenso affetto per lo zio. “Caro zio,” ha scritto, “ho avuto la fortuna di crescere nella tua scuola calcio, mentre sognavo un giorno di calcare i campi dei mondiali e rendere orgoglioso un intero popolo, proprio come hai fatto tu. Anche se questo non è accaduto, spero che tu sia comunque fiero di me. Sin da piccolo, la tua figura è stata per me un faro, ed è sempre stato un onore poterti avere come esempio.”

In questi momenti di grande dolore, l’attaccante del Palermo riflette su tutti i bellissimi ricordi condivisi con Schillaci, un uomo che ha sempre dimostrato un grande amore per la vita e per quelli che lo circondavano. Francesco ha sottolineato: “Ti ringrazio per ogni consiglio che mi hai dato per affrontare al meglio il mio lavoro. Hai combattuto contro la malattia con la forza e il coraggio di un vero leone. Fino alla fine, hai dimostrato una tenacia incredibile, proprio come facevi sul campo; il tuo cuore non ha mai voluto arrendersi. Ora puoi finalmente riposare in pace e riabbracciare la nonna. E fallo anche per me. Ciao zio, ciao bomber.”

Funerali e omaggi

Francesco Di Mariano sarà presente ai funerali di Totò Schillaci per dare l’ultimo saluto a colui che ha rappresentato una figura centrale nella sua vita. Prima della cerimonia, potrà rendere omaggio presso la camera ardente allestita nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera, aperta dalle ore 16:00 alle 22:00 e dalle 7:00 fino alle 22:00 del giorno successivo. Un’importante occasione per condividere il dolore con tutti i tifosi e gli amici che hanno avuto la fortuna di conoscere un grande uomo e un grande calciatore.

Le parole di Francesco Di Mariano rappresentano non solo un tributo personale, ma anche un simbolo dell’impatto di Totò Schillaci sul calcio italiano e sul cuore di ogni appassionato di sport. La sua eredità vivrà attraverso coloro che lo hanno amato e ispirato, e lo ricorderanno non solo come un campione, ma anche come un esempio di resilienza e passione.