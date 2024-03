Franco Tavassi marito di Lunetta Savino chi è: età, figli, biografia

Lunetta Savino, un nome che risuona con forza nel panorama dello spettacolo italiano, ha incantato il pubblico con la sua versatilità e il suo talento ineguagliabile. La sua carriera, iniziata nel 1981 con una memorabile interpretazione in “Macbeth”, ha segnato l’inizio di un viaggio artistico ricco di successi. L’anno successivo, ha fatto il suo debutto sul grande schermo con il film “Grog”, diretto da Francesco Laudadio, un’esperienza che ha ulteriormente consolidato la sua presenza nell’industria cinematografica. Tuttavia, è stata la sua partecipazione alla serie televisiva “Un medico in famiglia” nel 1998, nel ruolo di Cettina, a renderla un volto familiare nelle case degli italiani, consolidando la sua popolarità. Oltre a questi ruoli, Savino ha dimostrato la sua poliedricità artistica partecipando a importanti produzioni teatrali, cinematografiche e televisive, come “Il mercante di Venezia”, “Sorelle Materassi”, “Medea”, e il noto film “Mine vaganti” di Ferzan Özpetek, arricchendo il suo portfolio con interpretazioni sempre diverse e appassionate. Chi è Franco Tavassi ? Ecco la sua biografia e la vita privata.





Franco Tavassi età e biografia

Franco Tavassi, noto al grande pubblico principalmente come il primo marito di Lunetta Savino, è un personaggio che si è distinto nel mondo dello spettacolo con una carriera ricca ma discreta. Nato nel 1957, Tavassi ha raggiunto l’età di 65 anni, portando con sé una vita piena di esperienze artistiche e personali. Nonostante la sua riservatezza, che lo ha tenuto lontano dai riflettori dei social media e della cronaca rosa, la sua carriera ha attraversato diversi momenti significativi. Il suo contributo al teatro italiano, sia come attore che come regista, ha lasciato un’impronta indelebile, con la sua opera più celebre, ‘O Re, diretta da Luigi Magni nel 1988, che rimane un punto di riferimento nel suo percorso professionale. Il matrimonio con Lunetta Savino nel 1994 ha portato Tavassi sotto i riflettori, non solo come artista ma anche come figura di spicco nella vita dell’attrice.

Franco Tavassi figli con Lunetta Savino

La vita privata di Franco Tavassi e Lunetta Savino ha catturato l’attenzione del pubblico sin dal loro matrimonio nel 1980. La nascita del loro unico figlio, Antonio, nel 1988, ha aggiunto un nuovo capitolo alla loro storia, con il giovane Tavassi che oggi vive nel Regno Unito, lontano dalla scena mediatica italiana. Nonostante il loro divorzio nel 1994, la relazione tra Tavassi e Savino ha continuato a interessare il pubblico e i media, testimoniando l’intreccio tra vita artistica e personale che caratterizza spesso le figure del mondo dello spettacolo. Dopo la separazione, Lunetta Savino ha trovato un nuovo amore nello sceneggiatore Saverio Lodato, dimostrando come la vita possa prendere direzioni inaspettate e ricche di nuove possibilità.

La storia di Lunetta Savino e Franco Tavassi rimane un intrigante esempio di come talento, arte e vita privata si intreccino nel mondo dello spettacolo, lasciando un segno indelebile sia sul palcoscenico che fuori.