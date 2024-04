Frasi e immagini buongiorno lunedì 8 Aprile 2024: le più belle di oggi da condividere su Whatsapp e Facebook

Buongiorno! Se stamattina ti sei svegliato con la faccia da lunedì, ricorda: il caffè fa miracoli.

Buongiorno! Ricorda che il sorriso mattutino brucia calorie e migliora l’umore. Pronto a ridere del tuo caffè versato?

Oggi è un buongiorno speciale: anche il tuo Wi-Fi ha deciso di riposarsi. Buona giornata offline!

Buongiorno! Se oggi ti senti un po’ stanco, ricorda: ieri era oggi domani. Non è confortante?

“Buongiorno! Se qualcuno ti dice ‘alzati e risplendi’, è legittimo chiedergli di spegnersi un po’.”

Buongiorno! Sai qual è il segreto per una giornata felice? Continuare a dormire.

“Buongiorno! Oggi ho provato a fare jogging nella nebbia. Sono stato così bravo che mi sono perso.”

Buongiorno! Se la mattina guardi allo specchio e vedi qualcuno arrabbiato, torna a letto. Chiaramente non è il momento giusto.

“Buongiorno! Ricorda, se riesci a sorridere appena sveglio, probabilmente hai dimenticato quanto lavoro ti aspetta.”

Buongiorno! Oggi è il giorno perfetto per rimandare tutto a domani. Ancora.

“Buongiorno! Ho letto che fare colazione appena svegli fa bene. Ma dormire fino a pranzo, conta come digiuno intermittente?”

“Buongiorno! Ricorda, la vita è breve. Non sprecarla facendo cose che non ti piacciono, come alzarti dal letto.”

“Buongiorno! Il mio letto e io ci amiamo, solo il suono della sveglia ci vuole separare.”

Buongiorno! Se oggi ti senti come se il lunedì avesse preso il controllo del calendario, non sei solo.

Buongiorno! Oggi potrebbe essere un grande giorno… Se solo non ci fosse bisogno di alzarsi.

“Buongiorno! Se riesci a sorridere quando tutto va male, probabilmente hai già pensato a chi incolpare.”

Buongiorno! Ho scoperto che esercitarmi la mattina prima del lavoro mi rende più… no, aspetta, ho letto di qualcun altro.

“Buongiorno! Ho cercato di catturare la nebbia stamattina… Ma ho fallito.”

Buongiorno! Il mio letto mi ha sussurrato questa mattina: ‘Rimani con me’. È così difficile resistere.

“Buongiorno! Se ti stai chiedendo perché il sole è così felice ogni mattina, è perché può andare a letto di nuovo ogni sera.”

Buongiorno! Se riesci a ridere prima del caffè, sei chiaramente sovrumano.

“Buongiorno! Oggi è il giorno perfetto per essere felici. O per rimandare a domani, vediamo come va.”

Buongiorno! La parte più difficile del mattino è quella tra l’aprire gli occhi e il primo caffè.

“Buongiorno! Ricorda, ogni giorno è un’opportunità per cambiare il mondo… dopo altre cinque minuti di sonno.”

Buongiorno! Non importa quanto sia dura la giornata, almeno non sei l’errore di autocorrezione di ieri.

Buongiorno! Oggi è un buon giorno per avere un buon giorno… o per rimanere a letto. Dipende.

“Buongiorno! Ho provato a catturare il tempo, ma continua a correre via. Deve essere allergico alla produttività.”

Buongiorno! Se stai cercando il segreto della felicità, prova a controllare sotto il cuscino.

“Buongiorno! Se ti senti giù, ricorda: la gravità sta facendo solo il suo lavoro.”

Buongiorno! Se oggi ti senti inutile, ricorda: ieri hai ricaricato il tuo telefono.

“Buongiorno! Ho deciso di essere ottimista oggi. Poi ho acceso le notizie. Domani ci riprovo.”

Buongiorno! L’unica corsa che accetto la mattina è quella del caffè nella mia tazza.

“Buongiorno! Ricorda, se riesci a ridere di te stesso, hai una fonte inesauribile di divertimento.”

Buongiorno! Se ti manca il coraggio di affrontare il giorno, controlla sotto il letto. Forse è lì.

“Buongiorno! Sapevi che il sorriso mattutino può illuminare il tuo viso? Così risparmi sulla bolletta dell’energia.”

Buongiorno! Se oggi ti senti vecchio, ricorda: eri più giovane quando hai iniziato a leggere questo messaggio.

“Buongiorno! Oggi è un altro giorno per evitare di fare ciò che hai detto che avresti fatto ieri.”

Buongiorno! Se la vita ti dà limoni questa mattina, dormi ancora. Forse ti darà caffè al risveglio.

“Buongiorno! Se riesci a superare un lunedì, puoi superare anche la crisi di mezza età.”

Buongiorno! Ricorda: ogni mattina è un nuovo inizio… anche se sembra sorprendentemente simile a ieri.