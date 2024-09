Fratelli Santoriello, Biagio di 14 anni e Domenico di 16, scomparsi a Casoria da due giorni: cresce la preoccupazione

A Casoria, comune situato nell’hinterland di Napoli, la tensione e la preoccupazione sono palpabili. È trascorso più di un giorno dalla scomparsa di Biagio e Domenico Santoriello, due giovani fratelli rispettivamente di 14 e 16 anni. I ragazzi non sono stati visti dalla giornata di mercoledì 18 settembre, e da quel momento i genitori e la comunità locale hanno avviato una frenetica ricerca per riportarli a casa.





In questi momenti di grande ansia, numerosi appelli sono stati lanciati attraverso i social network, incoraggiando chiunque avesse informazioni sulla loro possibile posizione a farsi avanti. Un post condiviso da amici e membri della comunità recita: “Stiamo cercando Biagio e Domenico Santoriello, che si sono allontanati dall’abitazione. Si prega di contattare le forze dell’ordine se avvistati”. Il messaggio fornisce dettagli cruciali riguardo ai vestiti indossati dai due ragazzi al momento della loro scomparsa: “Portano bermuda e una maglietta bianca e nera, insieme a una tuta beige con maglia bianca”.

Unisciti alla ricerca: l’appello della SSC Casoria 1979

La SSC Casoria 1979, la storica squadra di calcio locale, non ha esitato a partecipare all’appello per far luce sulla sorte dei due giovanissimi. In un messaggio pubblicato sui loro canali social, la società ha espresso la propria solidarietà: “La comunità di Casoria vive attimi di paura e preoccupazione a causa della scomparsa di Biagio e Domenico Santoriello, due ragazzi dalle vite promesse ancora giovani. Si invitano tutti a rimanere vigili”.

L’assenza prolungata dei ragazzi ha generato una crescente mobilitazione da parte dei cittadini, che si sono organizzati in gruppi per cercare tra le vie e i quartieri circostanti. È questo uno straordinario esempio di comunità unita nel momento del bisogno, che spera ardentemente in un lieto fine.

Continua la ricerca e permangono le domande

La famiglia dei fratelli Santoriello è assolutamente in ansia e gli amici sono costantemente in contatto tra loro per qualsiasi aggiornamento. Indagini sono in corso, e le forze dell’ordine stanno seguendo ogni pista possibile per rintracciare i ragazzi. Oltre agli appelli sui social, sono stati anche affissi manifesti in tutto il comune per sensibilizzare la popolazione sulla situazione.

Mentre la ricerca continua, la speranza di ritrovare Biagio e Domenico rimane viva. Le autorità invitano chiunque possa avere informazioni a contattarli immediatamente, sottolineando l’importanza della collaborazione della comunità in momenti critici come questo. L’appello è chiaro: l’unione fa la forza, e ogni piccolo contributo potrebbe rivelarsi decisivo per riportare a casa i fratelli Santoriello.