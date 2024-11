Fuori dal comune, Deborah Lettieri e il rispetto per Lorella Cuccarini

Deborah Lettieri ha recentemente intrapreso un’emozionante avventura come insegnante di ballo nel conosciuto programma di talent show Amici. In un’intervista con Tv, Sorrisi e Canzoni, la giovane coreografa ha condiviso le sue impressioni sull’esperienza, il feeling con i colleghi e il suo particolare legame con la celebre conduttrice Maria De Filippi, figura centrale nel panorama televisivo italiano.





La Dinamica del Team e il Ruolo di Maria De Filippi

Parlando della sua nuova esperienza, Deborah Lettieri ha espresso il suo entusiasmo nel collaborare con altri professionisti del settore, in particolare con Lorella Cuccarini, che definisce un vero e proprio “mito”. Ha rivelato: “La prima riunione è stata indimenticabile; Lorella mi ha conquistato con il suo carisma e la sua straordinaria professionalità. Sto apprendendo moltissimo da lei.” La stima per i suoi colleghi è palpabile e, nonostante l’emozione iniziale legata alla presenza di icone del mondo della danza, Deborah si sente completamente a suo agio nel suo nuovo ruolo.

Maria De Filippi

Deborah ha commentato: “Maria è instancabile. Collaborare con lei ci sprona tutti a dare il massimo, sia come insegnanti che come allievi.” La professionalità della conduttrice crea un ambiente stimolante che incoraggia tutti a migliorarsi continuamente.

Contestualmente, Deborah ha affrontato anche il tema dell’impegno richiesto agli allievi: “Entrare nella scuola non significa riposare sugli allori. I ragazzi devono guadagnarsi ogni giorno il loro posto nella competizione.” Con queste parole, Lettieri mette in evidenza la determinazione necessaria per avere successo nel mondo della danza e dell’intrattenimento, sottolineando l’importanza dell’impegno quotidiano.

In merito alla sua filosofia di insegnamento, Lettieri ha dichiarato: “Sono Deborah al 100%. Programmi come Amici sono un trampolino di lancio. Sta a ciascuno di noi saper cogliere questa opportunità per crescere come artista e come persona.” La sua visione va oltre al semplice apprendimento tecnico, perseguendo una formazione che abbraccia anche il lato umano degli allievi.

Il suo approccio educativo è chiaro: la crescita in un talent show non è solo una questione di abilità artistiche. È fondamentale che gli allievi sviluppino anche competenze interpersonali e una mentalità resiliente, qualità indispensabili nella loro carriera artistica. La Lettieri sembra determinata a guidare i suoi studenti non solo nel mondo della danza, ma anche nella vita.