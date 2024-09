Gabriella Cario, 56enne hostess, muore sul volo Reggio Calabria per Roma mentre torna a Sabaudia

Gabriella Cario stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro, ma una tragedia le ha messo fine all’esistenza. La hostess 56enne di Sabaudia, impiegata con la compagnia Ita Airways, è morta durante il volo da Reggio Calabria a Roma, pochi attimi dopo essersi imbarcata. Nonostante non si sentisse bene, ha deciso di imbarcarsi, fissando nel cuore un desiderio di tornare dalla famiglia.





L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando Gabriella ha accusato un malore mentre stava salendo sull’aereo. In un attimo, la situazione è precipitata: la donna ha iniziato a star male e, nonostante gli immediati soccorsi e le manovre di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Le scene strazianti si sono svolte sotto lo sguardo incredulo e sconvolto dei passeggeri del volo Ita Airways AZ 1156, costretti a scendere dal velivolo per consentire l’arrivo del personale sanitario del 118.

L’aeroporto di Reggio Calabria ha subito ritardi e disagi nel traffico aereo a causa delle operazioni di soccorso e degli interventi delle forze dell’ordine. Sfortunatamente, la hostess non ha avuto il tempo di allontanarsi dal luogo dell’incidente per ricevere la cura necessaria in un ospedale, poiché le sue condizioni sono rapidamente peggiorate.

Gabriella Cario era apprezzata e conosciuta nel suo ambiente di lavoro, avendo dedicato molti anni al servizio come assistente di volo. I colleghi e i passeggeri erano colpiti e angosciati dalla sua improvvisa scomparsa, e la notizia ha sconvolto profondamente la comunità di Sabaudia, dove la donna viveva con i suoi tre figli. La sua intenzione di raggiungere casa, luogo di affetto e calore familiare, non ha avuto il lieto fine che tutti desideravano.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati per la famiglia, trasmettendo non solo la tristezza per la perdita di una persona amata, ma anche i ricordi preziosi di una vita trascorsa tra Sabaudia e Roma. Gabriella lasciava dietro di sé un’eredità di affetti e esperienze condivise, mentre il suo lavoro e il suo sorriso resteranno impressi nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

Il volo, inizialmente previsto per le 15:15, è stato riprogrammato e ha infine decollato in serata. Intanto, si avviano le indagini per comprendere meglio le cause di questo drammatico evento, un’ulteriore dimostrazione di quanto la vita possa cambiare in un attimo.