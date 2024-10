Gabry Ponte: Organizzeremo una festa di famiglia dopo 25 anni trascorsi insieme

Gabry Ponte, uno dei DJ più celebri d’Italia e figura di spicco nel panorama musicale internazionale, si prepara a segnare una pietra miliare nella sua carriera. Il 28 giugno 2025, sarà il primo DJ a esibirsi nello storico stadio San Siro di Milano, un evento che promette di attrarre un vasto pubblico di tutte le generazioni.

Il DJ, che ha recentemente festeggiato i suoi 25 anni di carriera con un tour che ha toccato più di 150 eventi in 24 mesi, ha deciso di voler realizzare un sogno: confrontarsi con lo stadio San Siro, un luogo simbolo della musica e dello sport in Italia. La sua ascesa, che ha avuto inizio con un concerto al Forum di Assago, è un esempio di come la musica possa unire generazioni diverse in un’unica grande festa. Ponte ha riflettuto sul suo percorso, dichiarando: “Le stesse persone che venivano a sentire Blue oggi vengono ai concerti con i figli“, evidenziando la continuità della sua musica attraverso le epoche.





Il sogno di San Siro: un’opportunità unica

Qual è stata la tua reazione quando hai pensato di suonare a San Siro? Gabry Ponte rivela che l’idea è germogliata in modo spontaneo. “Non ho saputo di doverlo fare, ma ho deciso di volerlo. Sono molto istintivo e a volte agisco senza pensarci troppo”, afferma con una risata.

La scintilla che ha alimentato il desiderio di conquistare San Siro è stata accesa durante il live al Forum. La reazione del pubblico, che ha iniziato a cantare “San Siro, San Siro” al termine dello show, ha rappresentato una spinta notevole. “Ci ho dormito sopra”, racconta Ponte, “e il giorno dopo ho parlato con il mio team, che è altrettanto entusiasta. Abbiamo deciso di provare a realizzare questo sogno.”

Gabry Ponte, foto di Francesco Prandoni

Ci sono timori riguardo alla capienza di San Siro? Ponte risponde che l’importante è l’atmosfera che si creerà, indipendentemente dal numero di presenti. “Non so se riempiremo lo stadio, ma sono certo che sarà una grande festa”, dichiara, enfatizzando il valore del momento piuttosto che il risultato numerico.

Il pubblico di oggi: un nuovo mix di fan

Il DJ sottolinea anche come il suo pubblico sia cambiato nel tempo. Da fan di lunga data, ora si ritrova a esibirsi davanti a fan di diverse generazioni: “Persone che ballano canzoni che sono uscite quando non erano ancora nate”. Questo mix di età e storia rende ogni concerto un’esperienza unica.

La prevendita dei biglietti sarà dedicata inizialmente ai suoi follower più affezionati: una prima opportunità per i membri storici della sua fanbase, che potranno accaparrarsi un posto a questo evento speciale.

Gabry Ponte riflette sul mondo della musica dal vivo dopo la pandemia, notando un rinnovato entusiasmo tra il pubblico: “La gente aveva voglia di tornare a ballare e a vivere concerti”. L’affluenza ai concerti è tornata ai livelli pre-pandemia, con un numero elevato di eventi musicale in programma.

Riguardo ai brani che hanno marcato la sua carriera, Ponte ammette che ognuno di essi rappresenta una tappa significativa della sua vita, dimostrando come la musica possa fungere da colonna sonora per le esperienze personali.

Infine, Gabry Ponte esprime gratitudine per il riconoscimento ricevuto nel panorama musicale: “Essere considerato uno dei DJ più importanti al mondo è una grande soddisfazione, un segnale che sto facendo le scelte giuste nella mia carriera”.