Gena Rowlands è morta: Malata di Alzheimer come nel film Le pagine della nostra vita

Gena Rowlands, grande icona del cinema americano, è morta all’età di 94 anni, dopo una lunga battaglia con l’Alzheimer. La notizia è stata annunciata dal figlio, il regista Nick Cassavetes.





Malata di Alzheimer come nel film Le pagine della nostra vita

Gena Rowlands ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del cinema, interpretando ruoli memorabili in molteplici film. Recentemente, Nick Cassavetes ha rivelato che sua madre stava soffrendo di Alzheimer, malattia che l’attrice aveva già interpretato nel film “Le pagine della nostra vita”, dove vestiva i panni di Allie, una donna affetta da questa malattia. In un’intervista, Nick ha spiegato il forte legame tra la finzione e la realtà: “Ho chiesto a mia madre di interpretare la vecchia Allie e abbiamo discusso a lungo dell’Alzheimer, cercando di affrontarlo con chiarezza…” ha spiegato il regista.

L’attrice ha dovuto affrontare la malattia negli ultimi cinque anni, un’esperienza straziante che ha colpito profondamente la sua famiglia. “È un paradosso che abbiamo vissuto questa storia e ora ci troviamo a fronteggiare la stessa situazione reale”, ha aggiunto il figlio.

Gli inizi della carriera

Dopo il suo esordio negli anni ’50, Gena ha accumulato una richissima esperienza nel dramma televisivo, apparendo in serie cult come “Alfred Hitchcock Presents”, “Bonanza”, e “Dr. Kildare”. Una volta liberatasi da un contratto con la MGM, è stata in grado di scegliere liberamente i ruoli da interpretare, affermando la sua carriera con films memorabili. La sua versatilità le ha permesso di lavorare anche in produzioni televisive.

I film col marito John Cassavetes

La collaborazione con il marito John Cassavetes ha segnato una parte fondamentale della sua carriera. Insieme, hanno creato un legame artistico e personale che ha portato alla realizzazione di ben dieci film. Tra i titoli più significativi, troviamo “Volti”, “Gloria”, e “Una moglie”. Gena ha anche collaborato con registi di grande prestigio come William Friedkin e Woody Allen, e ha recitato in opere del figlio, riconfermando la sua straordinaria versatilità.

Le candidature al Premio Oscar

La carriera di Gena Rowlands è stata contrassegnata da importanti riconoscimenti: due nomination agli Oscar per “Gloria” e “Una moglie”. Oltre a queste, ha vinto tre Primetime Emmy Awards, un Daytime Emmy, e due Golden Globe. Nel 2015, le è stato assegnato un Academy Award onorario, un tributo al suo straordinario contributo alla settima arte. Nella sua accettazione di questo premio, Gena ha condiviso una riflessione profonda sul proprio lavoro: “Essere un’attrice significa vivere molte vite diverse, non solo la tua”.

Con la sua scomparsa, il mondo del cinema piange la perdita di un’autentica leggenda, una donna che ha saputo toccare il cuore del pubblico con le sue interpretazioni indimenticabili e la sua straordinaria dedizione all’arte. La sua eredità vivrà attraverso le opere che ha lasciato e l’influenza che ha avuto su generazioni di attori e registi.