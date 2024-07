Genitori anziani costretti a dormire in auto per sfuggire alle violenze del figlio: arrestato per maltrattamenti

Il dramma di una famiglia: un giovane in preda alla dipendenza perseguita i genitori con intimidazioni e violenza, costringendoli a rifugiarsi nel timore crescente.





Dall’autunno del 2023 , un giovane ha trasformato la vita dei suoi genitori in un vero e proprio incubo. Attraverso grida incessanti, minacce e richieste di denaro sempre più pressanti, ha costretto i suoi genitori a barricarsi in camera da letto o, in casi estremi, a trascorrere la notte in automobile per sfuggire alle sue aggressioni e ai suoi abusi .

Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Varese hanno emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un ventisettenne, su richiesta della Procura ea seguito dell’intervento del giudice per le indagini preliminari di Varese. Il giovane, noto per la sua tossicodipendenza , era già stato sottoposto a una misura di sicurezza , ovvero la libertà vigilata disposta dal questore locale. Tuttavia, ciò non ha impedito che continuasse a vessare i propri genitori, perpetrando veri e propri atti di violenza , compresi lanci di oggetti , danneggiamenti al mobilio e aggressioni fisiche, ben oltre il limite dell’accettabile, per cercare di ottenere denaro utile all’ acquisto di cocaina .

La situazione è sfuggita di mano, portando il giovane ad essere infine arrestato e trasferito nel carcere di Varese , dove attendono decisioni dell’autorità giudiziaria , in un contesto di crescente preoccupazione per il suo comportamento aggressivo. In un caso simile, si segnala come una donna di 43 anni sia riuscita a rifugiarsi presso un’amica per sottrarsi a un marito che la minacciava di morte, chiaro segno di quanto la violenza domestica sia un problema che affligge molte famiglie.