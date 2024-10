Geoff Payne, padre di Liam Payne, si presenta all’hotel dove è avvenuta la tragedia e viene scortato dai fan per proteggerlo

Geoff Payne, padre del defunto musicista britannico Liam Payne, è uscito rapidamente dall’hotel CasaSur Palermo dove suo figlio è tragicamente caduto dal balcone e ha perso la vita a Buenos Aires, Argentina, il 18 ottobre 2024. I fan gli stanno rendendo omaggio fuori dall’hotel in modi diversi: alcuni rimangono in silenzio a guardare il marciapiede dove era sdraiato, mentre altri hanno coperto il luogo con fiori, biglietti e messaggi, dimostrando l’affetto profondo che provano per l’artista e per gli One Direction.





Geoff Payne, avvolto nell’abbraccio dei fan tra ricordi e lettere

Geoff Payne ha preso un momento per ringraziare tutti per i loro tributi commoventi, poi si è avvicinato a fotografie e messaggi, ha letto lettere lasciate in ogni angolo del piazzale dell’hotel, emozionandosi insieme ai fan di suo figlio, guardandoli e abbracciandoli. Non è stato un momento facile, con tantissima attenzione mediatica, il che ha reso difficile per lui affrontare lo shock di trovarsi sul luogo dove è stato trovato il corpo.

I fan lo hanno protetto con le mani e gli zaini

Liam Payne, solo 31 anni, alloggiava al CasaSur Palermo di Buenos Aires e le notizie sulle sue ultime ore, comprese le scoperte di droghe e strumenti per assumerle, non hanno rassicurato i milioni di fan preoccupati per lui. I fan hanno protetto Geoff Payne, appena arrivato dove il figlio aveva perso la vita, alzando mani e zaini per “lottare” contro i paparazzi e così preservare la sua privacy in quel momento delicato, impedendo loro di scattare foto compulsivamente.