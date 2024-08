Gerardina Trovato: attenzione alle false raccolte fondi. “Ho bisogno di supporto, non di denaro”

Gerardina Trovato fa il suo trionfale ritorno sul palco e avvisa i fan riguardo a inganni legati a raccolte fondi. La cantautrice chiede sostegno morale, non economico.





Gerardina Trovato è tornata a esibirsi in pubblico dopo un lungo periodo di assenza, ed il suo ritorno è stato celebrato con grande entusiasmo dai fan. Il 12 agosto scorso, la cantautrice ha fatto tappa a Marianopoli, un comune in provincia di Caltanissetta, dove ha cantato per un pubblico affettuoso e coinvolto. Questo evento è coinciso con la viralità di un video pubblicato su TikTok, dove Gerardina condivideva le sue emozioni e chiedeva ai supporter di non allontanarsi da lei, desiderando riprendere il suo posto sul panorama musicale italiano.

Con un nuovo video su TikTok, Gerardina si è sentita in dovere di avvisare i suoi affezionati fan riguardo a false iniziative di raccolta fondi a suo nome. “Non mandate denaro a nessuno, né a raccolte fondi né a persone che fingono di volermi aiutare,” ha dichiarato con fermezza l’artista. Nel messaggio, ha sottolineato che il suo vero desiderio è ricevere il supporto morale dai fan, piuttosto che soldi: “Ciò di cui ho bisogno è la vostra forza, non i vostri soldi. Qualsiasi iniziativa di raccolta fondi è apprezzata, ma la mia fortuna la costruirò insieme a voi”.

Il concerto in Sicilia segna così il tanto atteso ritorno di Gerardina sul palcoscenico dopo un’assenza di dieci anni, un periodo difficile segnato da problematiche economiche e sfide legate alla salute mentale. Nel 2020, ha scelto di raccontare la sua storia nel programma “Live – Non è la D’Urso”, ma quel tentativo di riemergere non ha ottenuto l’effetto desiderato sul pubblico. Oggi, però, dopo anni di silenzio, il suo chiamare alla solidarietà si sta diffondendo, e sembra che i tempi siano finalmente cambiati.

Il suo appello ha trovato spazio in un contesto in cui il sostegno delle persone care e dei fan potrebbe fare la differenza. Gerardina, nella sua sincerità, ha messo in primo piano il valore dell’amore e del calore umano, ricordando che il vero legame con i suoi sostenitori è ciò che la motiva a ricominciare. “L’amore e la fiducia che ricevo da voi sono inestimabili”, ha aggiunto, rispondendo così a tutti coloro che vogliono aiutarla e sostenere il suo processo di rinascita artistica.

Ora, con la determinazione di riaffermarsi, Gerardina Trovato aspira non solo a tornare nella musica, ma a costruire un legame autentico e profondo con il suo pubblico, continuando a ricevere forza e supporto senza sentirsi sopraffatta dalle pressioni economiche. La via verso un nuovo inizio è tracciata, e i suoi fan sono pronti a seguirla in questo emozionante viaggio.