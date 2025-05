Padre e figlio si ribaltano con il quad: il piccolo chiama aiuto, ma il papà non sopravvive

Una giornata che doveva essere di svago si è trasformata in un dramma lungo i tornanti del Passo della Spugna, al confine fra Toscana e Marche. Un uomo di 41 anni, residente a Sestino in provincia di Arezzo, ha tragicamente perso la vita dopo un incidente con il suo quad nel pomeriggio di sabato. A bordo del veicolo si trovava anche il figlio di 10 anni, che, per fortuna, è rimasto illeso. È stato proprio il bambino, nonostante lo shock, a contattare i soccorsi quando il padre non rispondeva più ai suoi richiami.





Le prime indagini indicano che l’incidente è avvenuto intorno alle 14:30. Complice una giornata di bel tempo, l’uomo aveva deciso di fare una gita con il figlio lungo la strada che collega il centro abitato al Passo della Spugna, un’importante via di collegamento tra Sestino e il comune marchigiano di Borgo Pace. Durante il tragitto, l’uomo avrebbe tentato di evitare un ostacolo comparso all’improvviso, perdendo però il controllo del quad che è uscito di strada e si è ribaltato più volte su un terreno in pendenza. Il bambino, seduto dietro, è riuscito a lanciarsi dal veicolo appena in tempo, restando sul ciglio della strada.

Il piccolo ha vissuto momenti di grande tensione: ha cercato disperatamente il padre tra i rovi, chiamandolo ripetutamente senza ottenere risposta. Con un coraggio sorprendente per la sua giovane età, ha allertato i soccorsi, permettendo un rapido intervento. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco di Sansepolcro, un’ambulanza del 118, l’elisoccorso Pegaso e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco da Arezzo. Le condizioni dell’uomo sono apparse immediatamente critiche: ha subito un grave trauma cranico e altre lesioni multiple. Trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, l’uomo è deceduto nella tarda serata tra sabato e domenica, nonostante gli sforzi dei medici.

Nel frattempo, il figlio è stato portato in codice verde all’ospedale di Urbino per accertamenti ed è stato dimesso in serata. Le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione, ma il dolore per la perdita del padre è ora il suo fardello più grande. Il suo gesto istintivo di chiamare i soccorsi si è rivelato fondamentale, dimostrando un sangue freddo e una responsabilità non comuni per un bambino della sua età.

La salma dell’uomo è tornata a Sestino lunedì mattina. Il funerale si terrà mercoledì 28 maggio alle ore 15 presso la chiesa dell’Arcipretura. In quell’occasione, l’intera comunità si riunirà intorno alla famiglia, specialmente al bambino che, con la sua prontezza d’animo, ha affrontato una situazione più grande di lui e ora deve fare i conti con un addio improvviso e crudele.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia colpita da questo lutto improvviso. La vicenda mette in luce anche il coraggio straordinario del bambino che, nonostante la giovane età, ha saputo reagire prontamente in una situazione drammatica.

Questo incidente solleva nuovamente l’attenzione sulla sicurezza dei veicoli come i quad e sull’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie quando si viaggia su strade montane o percorsi accidentati. Sebbene questi veicoli offrano un modo emozionante per esplorare paesaggi naturali, la loro stabilità può essere compromessa da ostacoli imprevisti o terreni difficili.

Le autorità continuano a indagare sulle circostanze esatte dell’incidente per chiarire ogni dettaglio e prevenire futuri incidenti simili. La comunità di Sestino resta in lutto per la perdita di un concittadino e si prepara a dare l’ultimo saluto all’uomo scomparso troppo presto.