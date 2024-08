Gerardina Trovato racconta di Andrea Bocelli: “In passato lo tenevo per mano, ora non risponde più alle mie chiamate”

In un’intervista profonda, Gerardina Trovato ripercorre la sua carriera, il rapporto con Andrea Bocelli e l’amarezza per la sua crescente distanza.





Gerardina Trovato, la rinomata cantante siciliana, ha rilasciato un’intervista a LiberaLaMusica dopo aver lanciato un accorato appello su TikTok. Nel corso della chiacchierata, Trovato riflette sulla sua carriera, costellata sia di successi che di sofferenze, e affronta il tema del suo rapporto con Andrea Bocelli. “Sinceramente, dopo essere diventato un’icona della musica, ho notato che non mi risponde più al telefono e ci sono rimasta molto male”, confessa.

Gerardina Trovato: “Andrea Bocelli faceva il supporter nei miei teatri”

Nel raccontare la sua storia, Gerardina ricorda con affetto le prime collaborazioni con il famoso tenore. “Quando ho iniziato la mia tournée teatrale, lui era tra le voci nuove che si esibivano a Sanremo nel 1994, mentre io ero considerata una delle big. Andrea era il mio supporter e me lo sono portato quasi per mano, facendo risparmiare anche l’assistente a Caterina, visto che eravamo sistemati in camere comunicanti”.

La cantante sorride rievocando quei momenti: “Di notte, se doveva andare in bagno, chiamava me per aiuto. Ma devo ammettere che, nonostante fosse supportato da me, lui si caricava inconsapevolmente anche dei miei bagagli! Si può immaginare quanto fosse sbilenco mentre camminava, con tutto il peso da una parte”.

“Con Andrea i rapporti si sono incrinati, adesso non vuole più neanche parlarmi al telefono”

Gerardina Trovato fa intendere che il legame con Bocelli non è più quello di una volta. Commentando un brano che hanno interpretato insieme, afferma: “In Vivere, Andrea fa solo l’interprete. Quella canzone non è nata come un duetto; l’idea è emersa in sala d’incisione e il produttore ha scelto Andrea. Così abbiamo dato vita al nostro primo duetto. Tuttavia, dopo aver venduto ben 55 milioni di dischi nel mondo e diventato un’icona, ha smesso di rispondermi”.

Aggiunge anche un riferimento alla carriera di Bocelli: “Ovviamente, una volta a Hollywood, ha cantato ‘Vivere’ portandosi dietro Laura Pausini. Dopo la performance, Laura è tornata in albergo, mentre lui si è lasciato immortalare nel cemento dei vivi.”

La distanza tra i due sembra essere cresciuta nel tempo. “Con Andrea, i nostri rapporti si sono deteriorati. Ora non vuole più neppure parlarmi al telefono e questo mi ha ferita molto”, conclude Gerardina, esprimendo con una voce carica di emozione il peso di una relazione che un tempo sembrava solida e genuina.

L’intervista offre uno spaccato su un mondo musicale che può essere tanto affettuoso quanto spietato, rivelando la vulnerabilità di un’artista che, nonostante i successi, si trova di fronte alla perdita di amicizie che contava come pilastri della propria carriera e della propria vita.