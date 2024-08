Gerardina Trovato sul suo rapporto con Laura Pausini: “È estremamente dolce”

Riflessioni sul legame tra Gerardina Trovato e Laura Pausini: un racconto di amicizia e talento musicale che ha accompagnato la carriera di entrambe le artiste





Il ritorno di Gerardina Trovato ha suscitato un rinnovato interesse nel panorama musicale italiano, con centinaia di video della sua recente esibizione a Marianopoli, in provincia di Caserta, che hanno riacceso l’attenzione sul suo percorso artistico. Questo fra le altre cose ha rimesso in luce i rapporti instauratisi con alcune delle più grandi personalità della musica italiana, come Caterina Caselli, figura centrale dell’etichetta Sugar, Laura Pausini e Andrea Bocelli. La storia della Trovato si intreccia in modo particolare con quella della Pausini, a partire dagli inizi della loro carriera. Entrambe, infatti, presero parte al Festival di Sanremo nel 1993, dove Gerardina si esibì con il brano Ma non ho più la mia città e Laura con il suo noto brano La solitudine. A quel tempo, la Trovato si piazzò subito dietro Pausini nella classifica, un trend che si ripeté anche l’anno seguente.

Nel 1994, Trovato arrivò quarta nella sezione Campioni con Non è un film, mentre Laura conquistò il podio con Strani Amori. Sebbene il vincitore di quel festival fu Aleandro Baldi con Passerà, l’attenzione mediatica si concentrò maggiormente sulle due giovani cantanti, definendole una coppia emergente della musica italiana. Purtroppo, il legame con Andrea Bocelli, che sarebbe poi diventato un’icona globale, complicò le cose: il suo racconto sulle origini del celebre brano Vivere ha segnato la traiettoria di Trovato, allontanando un possibile sodalizio artistico tra lei e il tenore. Gerardina stessa, in un’intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni nel 2016, riconobbe il grande affetto che prova per Laura Pausini, rivelando: “Ho solo ricordi bellissimi legati a Laura, di quando abbiamo gareggiato al Festival di Sanremo“.

Trovato, infatti, conserva un attaccamento emotivo a quel periodo. Il legame tra le due artiste è stato così profondo che non si è mai interrotto, come dimostra una lettera ricevuta dalla Pausini, dove la cantante emiliana esprime la sua stima verso Gerardina. La loro amicizia è innegabile, come dimostrato da diverse interviste e testimonianze. Nel raccontare come sia nata Vivere, Trovato svela che il brano non prevedeva inizialmente un duetto con Bocelli: “Eravamo in sala d’incisione e il produttore ha deciso di inserire una voce, scegliendo Andrea”. Da quel momento il pezzo ha raggiunto un successo clamoroso, contribuendo a far diventare Bocelli un artista di fama mondiale.

In un aneddoto affascinante, si rivela che durante una performance a Hollywood, Bocelli invitò Pausini a esibirsi insieme. “Dopo la performance, Laura è tornata all’hotel mentre Andrea ha messo la mano nel cemento dei vivi”, una scelta che ha rafforzato l’immagine di entrambi le stelle. Così, mentre il legame tra Trovato e Bocelli si è deteriorato nel tempo, la connessione con Laura Pausini ha dimostrato di resistere, testimoniando il valore e l’importanza di relazioni che oscilano tra rivalità e amicizia in un panorama musicale complesso. L’amore per la musica e il rispetto reciproco tra le due cantanti rimarranno sempre un legame forte nel cuore dei loro fan.